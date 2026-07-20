Riccione premia 60 anni di fedeltà: Angelo e Anna Maria diventano “Ambasciatori nel mondo”

La coppia varesina, ospite della Perla Verde dal 1966, ha ricevuto la pergamena all’Hotel Vela D’Oro dove trascorre le vacanze da trent’anni

Sessant’anni di vacanze, di ricordi e di un legame indissolubile con la città. Ieri, domenica 19 luglio, la straordinaria fedeltà dei coniugi Angelo Martignoni e Anna Maria Cimolato, provenienti dalla provincia di Varese, è stata premiata con la consegna della pergamena di “Ambasciatori di Riccione nel mondo”.

La consegna è avvenuta a sorpresa direttamente all’Hotel Vela D’Oro, la struttura che da trent’anni la coppia considera come una seconda casa. A consegnare il riconoscimento è stato l’assessore al Turismo Mattia Guidi, che ha voluto ringraziare personalmente i due coniugi per aver scelto Riccione come meta fissa della propria vita.

Entrambi classe 1940 e originari di Gazzada Schianno, Angelo, una vita trascorsa come correttore di bozze in una tipografia, e Anna Maria, già responsabile di reparto di uno storico calzificio del varesotto, si sono sposati nel 1966. Poco dopo il matrimonio, sessant’anni fa, c’è stata la scoperta della Perla Verde, inizialmente per far visita alla sorella di Anna Maria, sposata con un riccionese. Da quel momento è scoppiato un amore lungo una vita intera: prima i soggiorni come ospiti dei parenti, poi il periodo trascorso all’Hotel Alfa Tao e, infine, l’approdo all’Hotel Vela D’Oro, dove da trent’anni viene loro riservata sempre la stessa camera. Anche in spiaggia ritrovano il clima accogliente che rende speciali le loro vacanze, diventando clienti abituali di Romano, storico bagnino della zona 36.

Ciò che rende Riccione unica per i coniugi Martignoni è l’ospitalità, la dimensione a misura d’uomo e, soprattutto, quel calore umano che si respira in ogni angolo. “Le persone qui fanno davvero la differenza”, osserva la figlia Simona, spiegando l’aspetto che più di tutti, anno dopo anno, spinge i genitori a tornare a Riccione. Nel tempo, sia con i titolari dell’Hotel Vela D’Oro, sia con Romano e la sua famiglia si è instaurato un profondo rapporto di stima, fiducia e amicizia.

La quotidianità di Angelo e Anna Maria a Riccione è fatta di piccoli, preziosi rituali: ogni mattina il signor Angelo sale in sella alla bicicletta messa a disposizione dall’hotel per la sua consueta passeggiata fino al porto, dove si concede una sosta per un caffè prima di fare la spesa.

Il momento della consegna di ieri ha colto la coppia di sorpresa, regalando a entrambi un momento di grandissima commozione.



