Riccione premia la campionessa di judo Caterina Mazzotti

Ambasciatrice di Riccione nel mondo la campionessa di judo Caterina Mazzotti

È proprio un anno da incorniciare il 2025 per la promessa italiana del judo Caterina Mazzotti. Riccionese doc, la giovane atleta è fresca vincitrice della medaglia d’oro ai Campionati italiani assoluti di judo, disputati il 13 dicembre al Palafijlkam di Ostia, evento clou della stagione agonistica nazionale.

Per celebrare la prestigiosa medaglia d’oro e lo straordinario percorso sportivo di Caterina, martedì scorso, nella Sala di rappresentanza in Municipio, l’assessore allo Sport Simone Imola le ha conferito il riconoscimento di “Ambasciatrice di Riccione nel mondo”. Un gesto simbolico che rappresenta l'affetto e la stima della città di Riccione alla giovane promessa riccionese. All’incontro Caterina è stata accompagnata da tutta la famiglia che da sempre la segue e sostiene con affetto e premura.

Classe 2001, 24 anni, Caterina ha iniziato a praticare judo all’età di cinque anni, seguendo le orme del fratello. Una passione che l’ha portata fin da giovanissima a lasciare casa per inseguire il suo sogno sportivo: prima a Lugo e poi a Parma, dove attualmente si allena e studia. La sua quotidianità è scandita da allenamenti intensi, tra judo, preparazione atletica e palestra, affrontati con costanza, sacrificio e grande determinazione.

Ai Campionati italiani assoluti, la judoka riccionese è stata protagonista di una gara impeccabile, superando quattro incontri fino alla finale. “La semifinale è stata l’incontro più bello – ha raccontato Caterina – mentre per la finale sono salita sul tatami concentrata e serena, con l’obiettivo di non mollare mai fino alla fine”. La competizione ha visto la partecipazione di 237 atleti provenienti da tutta Italia, confermando il valore e il livello dell’evento. Tesserata per il Ksdk Parma e accompagnata dal coach Luca Ravanetti, Caterina ha conquistato il titolo nella categoria -70 kg.

Il 2025 si conferma una stagione straordinaria per l’atleta riccionese. Oltre all’oro tricolore, Caterina Mazzotti ha conquistato anche il titolo ai Campionati nazionali universitari di Ancona e si è imposta alla Coppa Italia di Ostia. Risultati che la consacrano come una delle atlete più promettenti del panorama nazionale del judo.

Nel corso dell’incontro, l’assessore Imola ha voluto sottolineare il valore sportivo e umano dell’atleta: “Con questo riconoscimento vogliamo celebrare non solo i risultati straordinari di Caterina, ma anche il suo percorso fatto di impegno, sacrificio e passione. Portare il nome di Riccione sul gradino più alto del podio nazionale è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. Caterina è un esempio positivo per i giovani e una vera ambasciatrice dei valori dello sport e della nostra città nel mondo”.