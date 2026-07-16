Riccione premia una famiglia fedele da oltre 50 anni: Foglieni "Ambasciatori nel mondo"

L'assessore al Turismo Mattia Guidi consegna il riconoscimento a Roberto, Morena e Jennifer

Una storia di vacanze che supera il mezzo secolo e si trasforma in una testimonianza profonda di affetto, sicurezza e inclusione. Questa mattina la famiglia bergamasca composta da Roberto Foglieni, dalla moglie Morena e dalla figlia Jennifer ha ricevuto il riconoscimento ufficiale di “Ambasciatrice di Riccione nel mondo”. A consegnare l’attestato di stima e gratitudine è stato l’assessore al Turismo Mattia Guidi, celebrando così un legame indissolubile nato oltre cinquant’anni fa.

La storia di Roberto Foglieni, classe 1964, con la Perla verde inizia nel lontano 1970, quando da bambino frequentava la spiaggia insieme ai genitori e a una numerosa compagnia di parenti e amici. Il loro punto di riferimento è sempre stato la spiaggia del mitico “Zio Savino”, la zona 41. Una tradizione che Roberto ha poi trasmesso alla moglie Morena e alla figlia Jennifer, rendendo Riccione la meta fissa di ogni estate, tanto che alla domanda su dove desideri andare in vacanza, la risposta di Jennifer è da sempre una sola: “Al mare di Riccione!”.

A rendere straordinario questo legame è la serenità che la famiglia respira in città. Per i coniugi Foglieni, infatti, Riccione rappresenta un’isola felice in cui Jennifer si sente pienamente a casa. Un traguardo di grandissimo valore poiché, come spiega il padre Roberto, nel mondo dell’autismo la gestione della quotidianità al di fuori dell’ambiente domestico e familiare è tutt’altro che semplice. Sulla sabbia di Riccione la famiglia trova invece un contesto solare, sicuro e spontaneamente inclusivo.

La spiaggia 41 e anche l’Hotel Magda sono diventati nel tempo una vera e propria estensione della loro famiglia. Il rapporto instaurato in riva al mare con Severino e Silvia Tentoni, e con lo staff dell’hotel, va ben oltre la dimensione professionale: è una relazione fondata sui sentimenti, sulla cura e sul piacere di ritrovarsi. Un calore umano che si riflette anche nelle profonde amicizie nate sotto l’ombrellone, come quella storica con la famiglia Simoncelli di Lizzana di Rovereto – anch’essi premiati lo scorso anno per la loro fedeltà – con la quale i Foglieni coordinano le vacanze nello stesso periodo per trascorrere le giornate insieme.



