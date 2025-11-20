Riccione, prende 9 multe in 14 giorni: ma tutto sospeso, autovelox non omologato

L'autovelox è quello della curva del Fattore in via Flaminia: sanzioni sospese

Aveva preso in 14 giorni ben 9 sanzioni per eccesso di velocità, registrate dall'autovelox in via Flaminia a Riccione, alla curva del Fattore. Come riporta il Corriere di Romagna, l'automobilista ha fatto ricorso alle vie legali, attraverso gli avvocati Alfredo Sartini e Matteo Piccioni, ottenendo la sospensione dei pagamenti e della decurtazione dei punti dalla patente di guida. I verbali sono stati sospesi lo scorso 15 novembre, con decreto del Giudice di Pace del Tribunale di Rimini, in quanto l'autovelox risulta autorizzato, ma non ancora omologato. La questione sarà poi approfondita dallo stesso Giudice di Pace nel merito, con il Comune di Riccione parte in causa del procedimento. Gli avvocati Sartini e Piccioni, nel loro ricorso contro le sanzioni, hanno invocato il recente orientamento della Corte di Cassazione, che si è espressa a seguito di numerosi ricorsi in tutta Italia. "Chi fa ricorso è una minima parte - avvertono i due avvocati al Corriere Romagna - così le multe diventano una cospicua voce nel bilancio degli enti locali".