Riccione, Primo Maggio tra picnic, musica e arte a Villa Lodi Fè

Al via “Lo Smanèt Spring Market”: ingresso gratuito il 1° maggio tra installazioni, live musicali, artigianato e attività creative nel parco cittadino

A Riccione il Primo maggio si festeggia all’insegna della tradizione, unendo il fascino del picnic all’aria aperta alla musica dal vivo in una cornice d’eccezione e con una novità assoluta: l’ingresso gratuito a “Lo Smanèt Spring Market”, la galleria a cielo aperto dedicata all’arte, all’artigianato e al design, che trasforma il parco di Villa Lodi Fè in un rifugio di creatività e convivialità. Una scelta pensata per celebrare la Festa dei Lavoratori e che ritrova il suo spirito più autentico proprio nel cuore verde della città.

La grande area picnic ad accesso libero, pensata come luogo di incontro dove mangiare e stare insieme tra le installazioni artistiche della villa, sarà allestita in stile country living, ispirato alla vita di campagna e perfettamente integrato in un contesto naturale e sostenibile. L’ambientazione, calda e accogliente, sarà realizzata principalmente con materiali di recupero, per creare un suggestivo rifugio nel verde. Ad accompagnare l’esperienza, l’area food and drink, pensata per esaltare il gusto della vita all’aria aperta in un perfetto connubio tra sapori e natura.

A rendere ancora più speciale la festa sarà il “Primo maggio in musica”, con due live di cantautorato indie, folk e blues, in cui le note si mescolano all’aria di primavera diventando parte dell’atmosfera. Il programma musicale vedrà protagonista la Savo full band alle 14:30, seguita alle 17:30 dal set acustico di Savo e Drello.

“Lo Smanèt” è anche una grande mostra-mercato con designer selezionati, inserita in una scenografia immersiva che, insieme a microspettacoli itineranti e installazioni, darà vita a un’atmosfera onirica e giocosa. Elementi floreali, luci e riflessi compongono un inno alla vita e alla convivialità, mentre trampolieri, farfalle e personaggi di primavera porteranno stupore a grandi e piccoli con spettacoli in continuo movimento. Tra le iniziative spiccano le mini sessioni di pittura botanica all’aria aperta: un’attività aperta a tutti in cui l’osservazione di foglie e fiori e la voglia di sperimentare si trasformano in gesto creativo. Nel parco saranno presenti anche i giochi di una volta costruiti in legno, reinventati con poesia e creatività.

“Lo Smanèt Spring Market” apre al pubblico venerdì 1 maggio con orario dalle 11 alle 20 e ingresso gratuito. Dopo l’apertura speciale per la Festa dei Lavoratori, l’evento prosegue sabato 2 e domenica 3 maggio, dalle 10 alle 20 con un ticket d’ingresso di 3 euro (gratuito per persone con disabilità e bambini fino ai 10 anni di età).



