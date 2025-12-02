Altarimini

Riccione, principio di incendio in casa: figlio interviene con l’estintore, madre leggermente intossicata

La donna è stata soccorsa dal personale medico. Il fumo ha raggiunto anche il vano ascensore del condominio

02 dicembre 2025 15:48
Riccione
Cronaca
Una donna è rimasta leggermente intossicata a seguito di un principio di incendio scoppiato questa mattina (martedì 2 dicembre) a Riccione, nell'appartamento al piano terra di un condominio di viale Panoramica. Per spegnere le fiamme, tra salotto e corridoio, il figlio della donna ha utilizzato l'estintore: i danni più ingenti li ha provocati però il fumo, che ha causato una lieve intossicazione per la signora, soccorsa dal personale della Croce Azzurra, e reso non fruibile l'appartamento per ragioni igienico-sanitarie. Il fumo ha raggiunto anche il vano ascensore, che al momento non è utilizzabile: prima dovranno essere effettuati gli accertamenti tecnici disposti dal personale dei Vigili del Fuoco, intervenuti verso le 9.15.

