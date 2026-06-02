Riccione, prorogata la consultazione sul Piano Urbanistico Generale

Più tempo per cittadini e operatori per presentare osservazioni sul futuro assetto della città

È prorogato al 29 giugno il termine per la consultazione della proposta del Piano urbanistico generale (Pug) e per la presentazione delle osservazioni sul futuro assetto della città. Il comune di Riccione ha infatti esteso la scadenza inizialmente fissata al 7 giugno.

Le osservazioni potranno essere presentate entro le ore 23:59 di lunedì 29 giugno attraverso le modalità indicate dal Comune: tramite pec, raccomandata oppure con consegna a mano all’Ufficio Protocollo.

La proposta completa del Piano urbanistico generale resta consultabile sul sito istituzionale del comune di Riccione, nella sezione dedicata al procedimento. Cittadini, professionisti, associazioni, categorie economiche, enti e tutti i soggetti interessati possono prendere visione della documentazione e trasmettere eventuali osservazioni o proposte entro la nuova scadenza.

La proroga si inserisce nel percorso di partecipazione e confronto pubblico avviato dall’amministrazione comunale. Nel corso degli ultimi mesi il Pug è stato illustrato e approfondito attraverso incontri pubblici, seminari tecnici e momenti di confronto rivolti alla cittadinanza, agli ordini professionali e alle categorie economiche.

Con la proroga dei termini l’amministrazione intende favorire la più ampia partecipazione possibile, offrendo a tutti i soggetti interessati ulteriori opportunità di approfondimento e di contributo al percorso di costruzione del nuovo strumento urbanistico della città.

Per informazioni e chiarimenti è inoltre possibile scrivere all’indirizzo e-mail: [email protected].



