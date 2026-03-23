Riccione, proseguono i gruppi di lettura: doppio appuntamento per ragazzi e adulti

Alla Biblioteca comunale, i gruppi di lettura a cura dell'autrice Debora Grossi

Proseguono nel mese di marzo gli appuntamenti alla Biblioteca comunale di Riccione (viale Lazio, 10) dei gruppi di lettura per adulti e ragazzi a cura dell’autrice e scrittrice Debora Grossi.

Lunedì 30 marzo, dalle 17 alle 18, la sala conferenze ospiterà un nuovo appuntamento del “Rifugio letterario Teen”, lo spazio dedicato ai teenager e, in particolare, ai ragazzi e alle ragazze dai 12 ai 16 anni. La partecipazione è comunque aperta a tutti i giovani desiderosi di esplorare nuove storie. Il tema del pomeriggio sarà “Autori Italiani!”, un viaggio tra le penne più interessanti del nostro panorama letterario. L’incontro intende proporre uno stimolo per scoprire generi e scrittori inediti, coltivare la passione per la lettura in modo libero e informale. È un invito a condividere opinioni, idee e suggerimenti in un ambiente accogliente, dove ogni voce trova spazio e ascolto.

Martedì 31 marzo, alle ore 21, torna l’appuntamento dedicato agli adulti che desiderano condividere la grande passione per la lettura. Il gruppo di lettura “Rifugio letterario” invita a una serata speciale alla scoperta di libri e autori, dove il confronto si alterna a momenti di intrattenimento. L’incontro, infatti, non sarà solo riflessione, ma vedrà anche giochi, quiz, cruciverba e piccoli momenti conviviali con dolci e bevande, pensati per rinsaldare il gruppo e concludere piacevolmente la serata.

I protagonisti del prossimo appuntamento saranno due opere molto intense e diverse tra loro. Si partirà con “Via delle streghe” di Marilù Oliva, un noir ambientato a Bologna dove quattro vicine di casa si ritrovano ogni sera in salotto tra tisane e confidenze, unite dal progetto segreto di vendicare efferati femminicidi i cui colpevoli sono rimasti impuniti. La serata proseguirà con “I fratelli Meraviglia” di Matteo Cavezzali, un romanzo ambientato nella Romagna degli anni Trenta, tra mare e campagna, che esplora con delicatezza la forza dei legami familiari e il coraggio di restare umani anche nei momenti più difficili.