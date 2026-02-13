Riccione, proseguono i lavori di ammodernamento del depuratore di viale Portofino

L’intervento da un milione di euro punta a ridurre odori, migliorare il trattamento delle acque e la sicurezza dei lavoratori

Proseguono i lavori di riqualificazione e ammodernamento del depuratore di viale Portofino. Il progetto strategico, con un investimento complessivo di circa un milione di euro, è stato avviato nel 2025: tra i suoi obiettivi anche quello di ridurre le emissioni odorigene attraverso un radicale rinnovamento dei sistemi di trattamento delle due acque reflue in ingresso all’impianto e l’introduzione di nuovi impianti per il trattamento dell’aria.

Il primo traguardo è stato raggiunto la scorsa estate con il completamento dei lavori sul comparto di grigliatura lato viale Portofino. Ora, come da cronoprogramma, l'attenzione si sposta sulla linea 1, i cui lavori sono entrati nel vivo proprio nei giorni scorsi con la demolizione del vecchio fabbricato.

L’intera fase di progettazione è stata sviluppata dai tecnici di Hera il cui Team ha selezionato attentamente le migliori soluzioni tecniche con l’obiettivo di migliorare la sicurezza degli addetti ai lavori contribuendo al tempo stesso ad un miglioramento del clima odorigeno.

Sono stati inoltre avviati anche i lavori di modifica della viabilità per l’accesso all’impianto che consentirà di spostare il transito dei mezzi pesanti da viale Portofino alla SS 16. La multiutility Hera informa che gli interventi si concluderanno entro l’estate.

"L'ammodernamento delle infrastrutture strategiche è il segno di una città che non si ferma, che cresce e che investe per garantire servizi moderni e di qualità ai propri cittadini. Gli interventi in corso sul depuratore e sulla rete idrica - commenta la sindaca Daniela Angelini - non sono semplici cantieri, ma la prova tangibile che la nostra programmazione sta diventando realtà, trasformandosi in benefici concreti per la comunità. Ogni sopralluogo e ogni singolo intervento tecnico rappresentano il nostro impegno a migliorare la vita quotidiana delle persone. Non stiamo solo potenziando un impianto, ma stiamo costruendo una città in cui i servizi essenziali sono all'avanguardia e pensati per rispondere in maniera puntuale ai bisogni dei residenti”.