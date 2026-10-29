Riccione protagonista del film premiato in Islanda: riconoscimento per "Ride back to faith"

Il documentario del regista austriaco Hermann Weiskopf ha ricevuto il Contribution to Filmmaking Award. Diverse scene sono state girate in viale Ceccarini

Riccione entra nel viaggio cinematografico di Hermann Weiskopf, regista austriaco che con il film "Ride back to faith" ha ottenuto un riconoscimento internazionale. L’11 ottobre, al Pigeon International Film Festival di Ísafjörður, in Islanda, la pellicola è stata premiata con il "PIFF 2026 Contribution to Filmmaking Award".

Il lungometraggio segue Weiskopf in sella a una Vespa, da Innsbruck a Roma. Un itinerario che attraversa luoghi e incontri e diventa una ricerca personale sul significato della fede. Riccione occupa uno spazio importante nel racconto: una parte significativa del film è stata girata in città lo scorso anno, in viale Ceccarini. In una delle sequenze, il protagonista si ferma tra le persone che passeggiano davanti alle vetrine illuminate. In altre scene dialoga con turisti e giovani, chiedendo loro che cosa rappresenti la fede e quale posto occupi il consumismo nella società contemporanea. Il percorso si chiude in chiesa, dove Weiskopf è accanto alla moglie per celebrare il matrimonio.

Dopo il riconoscimento in Islanda, il film è stato presentato anche in Italia. Il 15 ottobre ha aperto la settima edizione di "Sacrae Scenae – Ardesio Film Festival", rassegna dedicata alle devozioni popolari. Il legame tra il regista e Riccione risale all’infanzia, quando frequentava la città con i genitori, per poi tornarci da ragazzo in moto. Un rapporto che si è rafforzato attraverso le iniziative di promozione turistica austriaca e che, come ha ricordato il presidente del Consiglio comunale Simone Gobbi, ha contribuito a portare la città all’interno del progetto cinematografico.