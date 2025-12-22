Riccione punta all’acquisizione definitiva di Villa Mussolini

Il Comune presenta l’offerta per garantire alla città uno dei suoi simboli culturali

Il Comune di Riccione procede con gli atti per l’acquisizione di Villa Mussolini. La giunta comunale ha infatti autorizzato formalmente la presentazione dell’offerta per l’acquisto dello storico immobile di viale Milano, con l'intento di garantire alla città la proprietà definitiva di uno dei suoi simboli più preziosi.

Partecipando ufficialmente alla procedura di vendita, il Comune vuole assicurare che la villa – già fulcro della vita culturale riccionese – resti un bene pubblico, confermandone la vocazione a servizio della comunità.

Le parole della sindaca Daniela Angelini e dell’assessore al Patrimonio Alessandro Nicolardi

«Con questo atto facciamo una scelta di responsabilità verso la storia e il futuro di Riccione. Villa Mussolini non è solo un edificio di pregio, ma un pezzo della nostra identità che abbiamo il dovere di proteggere e valorizzare - osservano la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore al Patrimonio Alessandro Nicolardi -. Dopo decenni in cui il Comune ha gestito la villa in comodato, abbiamo deciso di investire affinché diventi un patrimonio di tutti i cittadini. È un investimento sulla bellezza e sulla cultura, fatto con estrema serietà e con l’obiettivo di lasciare alle prossime generazioni un luogo simbolo di cultura sempre più vivo e aperto».

Un progetto strategico per la città

L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di rendere Villa Mussolini il cuore di una rete dedicata all'arte e alla storia locale. L'acquisizione definitiva permetterà di potenziare le mostre di livello internazionale, i progetti artistici e le cerimonie che già oggi rendono la Villa un punto di riferimento per i residenti e un elemento di forte richiamo turistico.

La trasparenza del percorso

Il Comune ha intrapreso un cammino rigoroso per garantire la massima solidità all'operazione. L’offerta, presentata entro la scadenza odierna, si basa su una valutazione economica professionale che ne certifica il giusto valore. L’intero iter proseguirà - qualora l’offerta dovesse risultare vincente - con i necessari passaggi di verifica e l'approvazione finale del consiglio comunale, assicurando che ogni fase sia condotta con il massimo senso di responsabilità verso i conti pubblici e la cittadinanza.

Con l’apertura delle buste prevista per la fine di gennaio, l’amministrazione comunale di Riccione auspica di potere scrivere un nuovo, importante capitolo della propria storia culturale.