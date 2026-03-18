Riccione punta sugli hub urbani: fino a 560mila euro dal bando regionale

I progetti riguardano Ceccarini-Dante, Riccione Paese e Abissinia

Questa mattina, 18 marzo, si è svolto in municipio un incontro tra la sindaca Daniela Angelini, i rappresentanti delle associazioni di categoria e dei comitati d’area, finalizzato all’illustrazione dei dettagli relativi alla presentazione del bando regionale sugli hub urbani.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per presentare il progetto e le finalità degli hub,alla presenza della dirigente all’Urbanistica, Tecla Mambelli e di Ivano Ruscelli di Iscom Group, società incaricata di fornire assistenza nello sviluppo del progetto di costituzione degli hub.

Durante la riunione sono state raccolte osservazioni, suggerimenti e proposte, oltre a condividere le tempistiche di attuazione. Dopo il riconoscimento ufficiale da parte della Regione Emilia-Romagna dei tre hub – Ceccarini-Dante, Riccione Paese e Abissinia – l’amministrazione si prepara ora a presentare la domanda di partecipazione al bando entro il termine del 15 aprile.

Entro tale data sono previsti ulteriori incontri con associazioni e comitati d’area, con l’obiettivo di affinare e calibrare le richieste. L’amministrazione punterà a ottenere il massimo contributo previsto dal bando, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 135/2026, pari a 400.000 euro per gli investimenti in conto capitale e 160.000 euro per la parte corrente, destinati alla valorizzazione degli hub. Una quota di tale contributo andrà inoltre a favore delle imprese. Il Comune da parte sua garantirà un cofinanziamento del 30% per la realizzazione dei progetti.

Il bando regionale mette complessivamente a disposizione 14 milioni di euro per gli hub riconosciuti in tutta l’Emilia-Romagna. L’obiettivo dell’amministrazione è quello di rigenerare il tessuto urbano, potenziare il commercio locale e sostenere interventi di riqualificazione strutturale lungo Corso Fratelli Cervi, sugli arredi di viale Dante e nella zona Abissinia.

Durante l’incontro, svoltosi in un clima collaborativo e di grande partecipazione, è stata inoltre confermata la possibilità di far confluire nel nuovo Piano urbanistico generale gli strumenti normativi legati alle attività commerciali e, all'interno degli hub urbani, predisporre i regolamenti necessari.

“Il rilancio della città di Riccione, su cui stiamo lavorando senza sosta attraverso numerosi cantieri sotto gli occhi di tutti e interventi di rigenerazione, passa anche dallo sviluppo degli hub urbani - afferma la sindaca Daniela Angelini - . Dopo aver ottenuto il riconoscimento, entriamo ora nella seconda fase con la partecipazione al bando regionale, grazie al quale puntiamo a ottenere risorse fondamentali per realizzare interventi di riqualificazione nelle aree individuate e per rafforzare le attività di promozione e comunicazione. Ringrazio le associazioni di categoria e gli operatori economici per questo primo incontro al quale ne seguiranno altri”.