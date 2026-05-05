Riccione punta sul turismo giovanile internazionale: Abrakadabra traina crescita e destagionalizzazione

Oltre 265mila presenze nel 2025 e nuovi eventi nel 2026 per rafforzare l’offerta tra sicurezza, intrattenimento e rete territoriale integrata

Consolidare il posizionamento di Riccione quale meta d’elezione per il turismo giovanile internazionale, puntando su sicurezza, qualità dell’offerta e destagionalizzazione. È questo l’obiettivo del Comune di Riccione nel sostenere ed incentivare iniziative come queste. Abrakadabra è una realtà locale che nel solo 2025 ha generato oltre 265.000 presenze alberghiere sul territorio.

Nata a Riccione nel 2021, la realtà si rivolge a un target compreso tra i 16 e i 25 anni, operando come volano strategico per i flussi turistici della Riviera Romagnola. Tra i progetti cardine figura la ABK Card, strumento sostenuto dall’Amministrazione comunale e da Federalberghi, che nell'ultima stagione ha coinvolto 4.500 giovani garantendo una permanenza media di quattro giorni attraverso un sistema integrato di servizi e pacchetti hotel+intrattenimento.

Le prospettive per il 2026: Spring Break e internazionalizzazione

Il calendario 2026 ha già visto il successo dell’evento "100 Giorni Italia" a marzo e si prepara ora ad accogliere lo Spring Break Italy, in programma dal 21 al 24 maggio. Per l'occasione sono attese circa 4.000 presenze, con una quota di turisti stranieri superiore al 50%, favoriti anche dal collegamento ferroviario diretto tra Monaco di Baviera e Riccione.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio istituzionale, confermando il suo valore per l’intero comparto turistico cittadino.

“Esprimo grande soddisfazione per la professionalità dimostrata da questa realtà, capace di fare rete con il territorio creando un indotto strategico — dichiara l’assessore al Turismo del Comune di Riccione, Mattia Guidi — Crediamo fortemente nel sostegno a imprese che scommettono su un turismo giovanile sano, internazionale e di prospettiva. Lo Spring Break ne è l'esempio: un evento che porterà a Riccione migliaia di giovani europei per fare sport e network. L’evento sarà in parte aperto alla città, animando con musica e intrattenimento diverse aree, in particolare la zona Marano, che diventerà uno dei main stage all’aperto fruibili da cittadini e turisti”.

Sinergia con il territorio e sicurezza

Il modello proposto per il 2026 potenzia ulteriormente la rete di collaborazioni locali. All'offerta all-inclusive e sicura di Abrakadabra si uniscono quest'anno importanti realtà riccionesi come Samsara, Opéra e Beach Village, che integrano la storica partnership con i principali club e parchi del territorio, tra cui Cocoricò, Peter Pan, Villa delle Rose, Altromondo Studios e Aquafan.

L'impegno dell'Amministrazione e dei partner privati prosegue dunque nella direzione di un turismo sostenibile e strutturato, capace di generare valore aggiunto per la città e di confermare Riccione come capitale dell'accoglienza per le nuove generazioni.



