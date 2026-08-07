Riccione punta sul verde: nuove strategie per ambiente e alberi

Il Comune presenta alle associazioni il progetto Recore e nuove linee guida per rafforzare la tutela del patrimonio arboreo e della biodiversità

L'Amministrazione comunale di Riccione accelera sulle politiche ambientali e presenta alle associazioni del territorio una strategia che punta a rafforzare la rete ecologica cittadina e a tutelare il patrimonio verde. Al centro dell'incontro, che si è svolto ieri in municipio, il progetto Recore e la nuova delibera di indirizzo dedicata alla cura del verde. Tra gli interventi previsti dal progetto Recore ci sono la rinaturalizzazione dell'area dell'ex Polveriera di viale Piemonte e del torrente Marano, con l'obiettivo di ricostruire habitat naturali e creare un corridoio ecologico capace di favorire il ritorno della biodiversità. Nell'area dell'ex colonia Reggiana, invece, saranno recuperate e valorizzate le dune costiere con specie vegetali autoctone e sarà realizzato anche un percorso didattico dedicato all'educazione ambientale.

Durante l'incontro è stata inoltre illustrata la delibera che coordina il Regolamento comunale per la cura del verde con le linee guida del Bilancio ecosistemico. Il provvedimento conferma la volontà di limitare gli abbattimenti degli alberi, prevedendo deroghe solo se adeguatamente motivate e supportate da valutazioni tecniche. "Con il progetto Recore e con la delibera sul verde portiamo avanti un'unica strategia ambientale – ha dichiarato l'assessore all'Ambiente Christian Andruccioli –. Vogliamo investire nella biodiversità, tutelare il patrimonio arboreo e costruire una città più resiliente ai cambiamenti climatici". L'assessore ha infine annunciato l'intenzione di proporre alla Regione l'istituzione di un'Area di Riequilibrio Ecologico lungo il Marano e di convocare un nuovo incontro con le associazioni ambientaliste entro la fine di agosto.