Riccione punta sulla cultura al Parco degli Olivetani: tra balera e cinema d’autore

L’amministrazione comunale chiarisce il valore del parco e presenta il calendario degli eventi

L’amministrazione comunale di Riccione, a seguito delle notizie uscite sulla stampa relativamente agli eventi previsti al Parco degli Olivetani, precisa quanto segue.

Il Parco degli Olivetani è uno spazio a cui l’amministrazione tiene particolarmente. Si tratta di un polmone verde prezioso per la città, molto apprezzato sia dai cittadini sia dai turisti. L’obiettivo dell’amministrazione è valorizzare sempre di più questo luogo anche come spazio culturale, capace di ospitare contaminazioni tra diversi linguaggi artistici, nel pieno rispetto dell’ambiente e della vivibilità dell’area. In quest’ottica si collocano le attività in programma durante l’estate.

Dal 14 luglio al 25 agosto, ogni lunedì, si terrà Balera Verdemare, le serate danzanti dedicate al folklore romagnolo. Si tratta di un appuntamento molto atteso dalla cittadinanza e particolarmente apprezzato anche dai turisti, che contribuisce a mantenere viva la tradizione e l’identità culturale del territorio.

Per il mese di agosto è prevista inoltre una rassegna di cinema con una programmazione articolata dedicata a proiezioni di film prevalentemente d’autore. Le proiezioni non si svolgeranno il lunedì, quando sono in programma le serate danzanti, ma negli altri giorni della settimana. A breve sarà reso noto il calendario completo dei film in programma.

Si tratta di iniziative che esprimono l’identità culturale di Riccione, in quanto hanno un forte valore per la comunità e rappresentano, al tempo stesso, esperienze significative per chi sceglie la città come meta delle proprie vacanze.

L’amministrazione comunale conferma il proprio impegno a promuovere attività culturali e di intrattenimento che siano rispettose del contesto urbano e ambientale, con l’obiettivo di offrire alla collettività momenti di socialità e cultura di qualità, nel segno della tradizione e dell’innovazione.