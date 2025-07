A Rimini per curare il figlio disabile. Trovano l'auto distrutta dai vandali

La famiglia aveva parcheggiato venerdì sera negli stalli riservati alle persone disabili

Una famiglia napoletana, a Rimini per sottoporre il figlio disabile a terapie e controlli alla casa di cura Sol et salus, si è svegliata la mattina dopo l'arrivo con il lunotto dell'auto completamente frantumato da un sasso di circa 15 chili, piantato al centro del finestrino, e la fiancata dell'auto completamente rigata.

Come riporta Corriere Romagna, la famiglia aveva parcheggiato l'auto venerdì sera, negli stalli riservati ai disabili di via Francolini, nel centro storico di Rimini, vicino all'appartamento affittato per pochi giorni. La polizia è subito giunta per i rilievi e per acquisire i filmati delle telecamere nel tentativo di identificare gli autori del gesto.

Annaritaracconta di essere venuta a Rimini, «per la prima volta», sottolinea, insieme al marito e ai due figli per ragioni sanitarie, e di essere rimasta davvero turbata dall’accaduto. «Non posso credere che sia capitato proprio a noi. Abbiamo degli esami da fare martedì e volevamo approfittare di qualche giorno in più per un po’ di tranquillità, invece questa bravata, fatta probabilmente da ragazzacci, ci costerà centinaia di euro, con il vetro che dovrà essere ordinato e nel frattempo lo abbiamo sostituito con una copertura di plastica». «E’ dura accettare che gesti come questi, nemmeno dettati dal desiderio di rubare, perché in auto non c’era nulla, vengano fatti anche ai danni di auto con il contrassegno dei disabili». Unica consolazione, ammette Annarita, «la solidarietà delle persone la mattina stessa, della polizia e dei tanti che hanno commentato il post che ho scritto su un gruppo Facebook».

Atti vandalici, inoltre, stati subiti anche da un’altra auto poco distante, a cui sono stati rotto i finestrini forse con l’obiettivo di rubare gli oggetti dentro il veicolo.