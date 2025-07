Rimini, 150 commercialisti alla Festa d’Estate: premiati i "senior" e accolti i nuovi iscritti

Il presidente Savioli: “Ruolo sociale, formazione continua e confronto costante con il territorio”

Festa d’Estate per l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini. 150 i partecipanti alla serata svoltasi al Club Nautico di Rimini alla presenza di istituzioni e dei dirigenti degli altri ordini professionali della Romagna. Un appuntamento che tradizionalmente volge a dischiudere uno sguardo verso il futuro della professione. Nel suo saluto introduttivo, il Presidente Giuseppe Savioli ha rimarcato l’importanza della professione del Commercialista e del percorso formativo continuativo, certificato dall’esame di abilitazione. “Il nostro Ordine, così come tutte le professioni regolamentate – ha spiegato-, svolge un ruolo di non trascurabile rilevanza sociale e di tutela e salvaguardia degli interessi pubblici. A ciò si aggiunge il fondamentale controllo sull’operato della categoria, al fine di garantire il livello più elevato possibile di qualità professionale e morale degli iscritti”. Approfittando della presenza dei rappresentanti delle Istituzioni e dei rappresentanti degli altri Ordini professionali, il professor Savioli ha sottolineato inoltre “l’utile confronto tecnico costante con le comunità locali e con ali altri Ordini e Collegi professionali”. Nel corso della serata il Presidente dell’Ordine ha consegnato ai nuovi iscritti il libro di benvenuto che presta particolare attenzione al disciplinare e alle norme deontologiche ed ha salutato i “Commercialisti Senior” che da oltre 50 anni svolgono la professione con costante impegno etico ed istituzionale a beneficio della categoria e della collettività consegnando loro un “Certificato di Merito”. La cena è stata allietata dal chitarrista Jazz Marco Di Meo e dalla cantante Erèndira Diaz.