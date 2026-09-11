Riccione punta sulla mobilità sostenibile: una settimana dedicata alle due ruote

Dal 16 al 22 settembre iniziative per promuovere bici, sport e spostamenti sostenibili

Prende il via il 16 e prosegue fino al 22 settembre la “Settimana europea della mobilità”, la campagna di sensibilizzazione della Commissione Europea sulle soluzioni di trasporto pulite e sostenibili che Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) promuove con iniziative a tema, coinvolgendo cittadini, enti e associazioni.

A Riccione l’atmosfera della “Settimana europea della mobilità sostenibile” si respira già in anticipo, nel segno delle due ruote e della passione per la bicicletta accese da un grande appuntamento internazionale: domani, sabato 12 settembre, la città ospiterà infatti la partenza della 23esima edizione del prestigioso “Memorial Marco Pantani”. La gara vedrà al nastro di partenza oltre 170 corridori di 25 squadre di livello mondiale, aprendo una serie di iniziative dedicate alle due ruote e alla mobilità attiva: un percorso virtuoso che si chiuderà idealmente il 19 settembre con la “Ricc10ne Sunset Run”, tra corsa, camminata ludico-motoria e sessioni di fitness aperte a tutti.





Le infrastrutture per le due ruote e la vivibilità urbana

La strategia di mobilità sostenibile si concretizza anche attraverso importanti opere pubbliche. Sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova infrastruttura ciclabile che, partendo da viale Giulio Cesare in direzione Rimini, raggiunge il centro sportivo, costeggia lo Stadio del baseball e lo Stadio del nuoto, per poi immergersi nel verde di viale Montebianco verso il Parco della Resistenza e chiudere l’anello cittadino al Giardino Perlasca in viale Bologna. Nei prossimi giorni la pista sarà rifinita con la caratteristica verniciatura rossa; contestualmente è stato installato un pannello luminoso con l’invito a raggiungere il centro sportivo in bicicletta. L’opera si avvia a trasformare la viabilità cittadina entro i primi mesi del 2027.

“Riccione dimostra che gli investimenti sul territorio e la promozione di sport, benessere e sostenibilità viaggiano sulla stessa strada — dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore allo Sport e ai Lavori pubblici Simone Imola —. Investire su infrastrutture moderne e su eventi inclusivi significa prendersi cura della nostra comunità e del futuro del nostro territorio. Ogni cantiere e ogni manifestazione che ospitiamo sono tasselli di una città sempre più vivibile”.





Sempre sul fronte della vivibilità urbana, lo scorso maggio il Liceo Volta Fellini è stato protagonista di un innovativo intervento di urbanistica tattica che permetterà agli studenti, al rientro dalle vacanze, di trovare nuovi spazi dedicati alla socialità e alla sicurezza. Attraverso una strategia rapida, reversibile e a basso costo — basata sull’uso di colori, arredi mobili e micro-pedonalizzazioni — sono stati riconvertiti cinque posti auto pubblici e alcuni stalli interni all’istituto, arricchendo l’area con nuove panchine e alberature per offrire maggiore comfort e ombreggiamento. Un’iniziativa concreta per vivere lo spazio pubblico in modo diverso, riqualificare il territorio e garantire percorsi sicuri per gli spostamenti quotidiani, aderendo così al “Park(ing) Day” promosso da Fiab per la conversione temporanea dei parcheggi in aree comunitarie.

“Bike to Work Day” e “SportCity Day”

Anche quest’anno la campagna di sensibilizzazione sui mezzi sostenibili culmina con il “Bike to Work Day”, in programma il 18 settembre: l’iniziativa invita a utilizzare la bicicletta per raggiungere il posto di lavoro, promuovendo una pratica che permette di riscoprire i benefici fisici, psicologici ed economici legati a uno spostamento più lento, consapevole e attento all’ambiente.

La “Settimana europea della mobilità” si conclude con lo “SportCity Day”, la giornata che trasforma la città in una palestra a cielo aperto, dove gli spazi urbani diventano luoghi generatori di salute e pratiche sportive. A Riccione lo “SportCity Day” si celebrerà il 19 settembre con la “Ricc10ne Sunset Run”, competizione podistica di 10 chilometri approvata Fidal Emilia-Romagna, affiancata da un percorso non competitivo e da una camminata ludico-motoria pensati per coinvolgere famiglie, bambini e camminatori di ogni livello. Un grande evento inclusivo, da sempre attento ai temi dell’accessibilità e della sostenibilità. Per l’occasione, in piazzale Roma sarà possibile partecipare a sessioni di fitness a ingresso libero. La corsa partirà al tramonto per poi sfociare nella festa di fine estate che chiuderà ufficialmente l’edizione 2026 della “Sunset Run”.



