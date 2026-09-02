Riccione punta sulla Polonia per conquistare nuovi turisti

Dal 27 al 30 settembre sei tour operator e agenti di viaggio polacchi saranno in città per un Eductour

Conquistare i flussi turistici dei Paesi esteri in forte espansione attraverso una strategia condivisa e strutturata: è questo l’obiettivo del progetto di co-marketing promosso dall’Assessorato al Turismo del Comune di Riccione in stretta sinergia con Promhotels Riccione, Consorzio Costa Hotels e Visit Riccione.

Un percorso coordinato che vede l’amministrazione fortemente impegnata sul fronte della promozione internazionale e che dal 27 al 30 settembre vedrà la realizzazione di un nuovo e importante momento di lavoro: l’arrivo in città di un gruppo selezionato di sei tour operator e agenti di viaggio polacchi.

Attraverso workshop ed esperienze tra mare ed entroterra, l’Eductour consentirà ai professionisti stranieri di conoscere da vicino l’eccellenza dell’offerta locale, valorizzando ulteriormente il posizionamento della destinazione sui mercati esteri.

Sei profili altamente specializzati per intercettare target diversi

Gli operatori coinvolti nella quattro giorni riccionese sono stati accuratamente selezionati per coprire differenti segmenti di mercato e tipologie di domanda turistica. Il gruppo spazia da un operatore boutique specializzato in viaggi su misura legati al benessere, alla salute e alla rigenerazione, a una delle principali piattaforme online polacche indipendenti, per la comparazione e prenotazione di vacanze per famiglie. A questi si aggiungono una realtà consolidata focalizzata su viaggi esperienziali di fascia medio-alta e luxury alla ricerca di itinerari autentici fuori dai circuiti di massa, un tour operator d’impronta culturale e naturalistica specializzato in viaggi di piccoli gruppi, una struttura leader nel settore Mice (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) che offre soluzioni d'eccellenza per gli eventi aziendali, esperienziali ed enogastronomici, fino a una società strutturata sui servizi aviation, viaggi di gruppo e business, per la quale il territorio romagnolo rappresenta una nuova opportunità tutta da scoprire.

L’obiettivo principale dell’operazione è intercettare i flussi turistici esteri in forte espansione, valorizzando anche i collegamenti aerei diretti tra Varsavia e Rimini. La sinergia tra diversi attori mira a costruire un modello di governance collaborativa in grado di promuovere l’offerta mare-collina durante tutto l’arco dell’anno.

“Il percorso di apertura e consolidamento verso la Polonia parte da lontano, grazie allo stretto e costante rapporto di collaborazione con Apt Servizi Emilia-Romagna - dichiara l’assessore al Turismo, Mattia Guidi -. Già nello scorso mese di maggio abbiamo ospitato un selezionato gruppo di giornaliste e food blogger polacche giunte in Romagna in occasione del volo inaugurale da Varsavia verso Rimini con la compagnia Wizz Air. Un’iniziativa inserita nel progetto di promozione coordinato da Apt e volto a valorizzare le nostre eccellenze della Destinazione Romagna. Il gruppo di lavoro costituito dall’amministrazione e dai soggetti privati del territorio è all’opera da oltre un anno, con un’attività costante di promozione e di relazioni, che ha portato alla partecipazione alle principali fiere internazionali e alla realizzazione del progetto Eductour, cogliendo al tempo stesso le opportunità offerte dal nostro scalo aeroportuale, che quest’anno sta registrando risultati straordinari in termini di nuovi voli e passeggeri. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al team di lavoro, con il quale continueremo a collaborare per canalizzare nella nostra città un turismo estero sempre più qualificato e a tutti i privati che hanno partecipato con entusiasmo rendendo possibile questo progetto. Durante le giornate faremo provare direttamente alle agenzie polacche l’inconfondibile accoglienza e la bellezza di Riccione e del nostro straordinario territorio”.

A sottolineare la rilevanza strategica dell’espansione sulle rotte internazionali è anche il presidente di Apt Servizi Emilia-Romagna, Alberto Aitini “Il mercato polacco sta registrando, anno dopo anno, performance in costante crescita, che lo hanno portato ad essere il terzo mercato estero per arrivi e presenze in Emilia-Romagna. I primi sei mesi del 2026 confermano questo fenomeno, con un incremento del +12,8% di arrivi e +20,2% di presenze di ospiti polacchi sulla nostra Riviera, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (rispettivamente +10,9% e +19,6% se si considera l’intero territorio della destinazione turistica Visit Romagna), con la crescita delle presenze maggiore di quella degli arrivi ad indicare un allungamento dei soggiorni e della permanenza media. Si tratta di un risultato frutto di un ampio lavoro fatto in questi anni, tra accordi con i vettori, educational tour, presenza alle fiere di settore, che trova completamento nelle iniziative -come quella di Riccione- che fanno toccare con mano ai buyer polacchi la vacanza sulla Riviera Romagnola e il suo entroterra”.

Un ricco itinerario esperienziale tra mare, gusto e borghi

Durante la permanenza, la delegazione polacca sarà protagonista di un fitto programma esperienziale progettato per mostrare l’autenticità dell’offerta locale. L’itinerario prevede un suggestivo tour in mare a bordo della storica imbarcazione Saviolina, affiancato da attività dedicate all’enogastronomia come la cooking class per la preparazione della piadina romagnola insieme alle tradizionali azdore, la visita al museo interattivo Piadina Experience con degustazione, una tappa presso una cantina vinicola per un light lunch tra i vigneti e l’assaggio del celebre formaggio di fossa. Ampio spazio sarà riservato anche alla cultura e alla natura, con uscite guidate nei comuni collinari ed escursioni di trekking naturalistico.

Sinergia pubblico-privata per pacchetti turistici ampi

Il progetto punta a trasformare i contatti commerciali in partnership stabili, garantendo la creazione di pacchetti turistici dedicati in grado di rispondere all’evoluzione della domanda globale.

“Di fronte alle nuove richieste di un mercato che chiede pacchetti turistici sempre più ampi ed esperienziali, finalmente pubblico e privato hanno messo in piedi un progetto concreto con la supervisione dell’assessorato al turismo-, evidenzia Bruno Bernabei, presidente del Consorzio Costa Hotels e del tavolo operativo -. Adesso si parte con l’accoglienza dei professionisti polacchi, ma è solo il primo passo: grazie ai nuovi voli aerei, la programmazione proseguirà successivamente verso altri mercati strategici come quello ungherese, tedesco e svizzero”.

“Questo progetto dimostra in modo concreto quanto sia fondamentale fare un vero lavoro di squadra tra settore pubblico e privato - ribadisce Andrea Ciavatta, presidente Promhotels -. Unire le forze e le competenze ci permette di affrontare le sfide dei mercati internazionali con una visione unica e strutturata. Per le nostre strutture e per l'intera economia cittadina è essenziale far conoscere direttamente agli operatori stranieri l'eccellenza del nostro territorio e la varietà della nostra offerta turistica, che va ben oltre il solo soggiorno balneare. Ospitare un gruppo qualificato di professionisti rappresenta un’occasione strategica per mostrare l'autenticità e la qualità dell'esperienza romagnola, trasformando le opportunità legate ai nuovi collegamenti aerei in presenze consolidate durante tutto l'anno.”

A sottolineare il valore del lavoro di squadra tra le realtà promozionali cittadine è anche Franco Vannucci, presidente di Visit Riccione. “Questo progetto rappresenta l’esempio perfetto di come la sinergia istituzionale e la compagine privata possano muoversi all’unisono per dare forza al brand Riccione. Presentarsi ai mercati esteri con un’offerta integrata, accogliente e coordinata ci permette di posizionare la nostra città al pari delle più avanzate destinazioni europee. L’arrivo degli operatori polacchi che abbiamo selezionato a fronte di una rosa molto più ampia, è solo l’inizio di un percorso condiviso che intende portare risultati concreti per tutto il comparto economico e turistico locale”.

I partner del progetto

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione strategica e al sostegno operativo di diversi partner del territorio: Comune di Riccione - Assessorato al Turismo, Promhotels Riccione S.c.a.r.l., Consorzio Costa Hotels, Visit Riccione, Food in Tour, Hotel Nautico - Gruppo Atlantic, Car Solution, Cooperativa Taxi, Ristorante Sirena, Cantina Ottaviani, Piadina Experience, Mulino della Porta di Sotto, le Pro Loco di Mondaino, San Giovanni e Gradara, guida GAE Erika Rivolta e Hospitality Marketing, con il supporto di Apt Servizi Emilia-Romagna.



