Riccione, raffica di sanzioni contro l’abusivismo sulle spiagge: controlli della Polizia locale

Con l’avvio della stagione turistica intensificati i controlli sul demanio marittimo

Le sanzioni elevate dalla Polizia locale di Riccione hanno aperto la stagione dei controlli estivi sulla spiaggia, con interventi mirati contro l’abusivismo commerciale e le violazioni dell’ordinanza balneare. Con la fine delle lezioni scolastiche e l’inizio dell’afflusso turistico, il comando ha infatti potenziato le attività di vigilanza sul demanio marittimo.

Nel corso della settimana, il nucleo antiabusivismo commerciale (NAC) ha effettuato un monitoraggio costante del litorale, individuando e sanzionando diverse persone impegnate nella vendita senza autorizzazione. Tra i soggetti controllati, tre risultavano già noti per precedenti violazioni amministrative analoghe.

Durante i controlli pomeridiani di giovedì, inoltre, gli agenti hanno identificato quattro cittadini stranieri per verificare la regolarità della loro posizione sul territorio nazionale.