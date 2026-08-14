Riccione, raid continui al Mana Sushi: quattro furti in quindici giorni e 12mila euro di danni

"Ci sentiamo soli e abbandonati": il grido d'allarme dei titolari

È ormai emergenza furti al Mana Sushi di Riccione, nella zona della “curva del fattore”. Il ristorante è stato preso di mira quattro volte in circa due settimane, con i ladri che hanno portato via contanti, vini e liquori pregiati e, nell’ultimo raid, anche diversi prodotti alimentari. Il conto dei danni supera i 12mila euro, soprattutto per porte e infissi forzati.

La prima incursione risale al 28 luglio: tre persone, due riprese dalle telecamere all’interno e una all’esterno come “palo”, hanno forzato una porta, svuotato la cassa e fatto razzia in cantina. Dopo la denuncia ai carabinieri, il locale è stato nuovamente colpito il 31 luglio. Non trovando contanti, i ladri si sono concentrati ancora su vini e liquori.

L’ultimo episodio è avvenuto nella notte dell’11 agosto, quando la banda è tornata a colpire con lo stesso sistema, prendendo di mira anche la dispensa e portando via alimenti.

"Siamo sconsolati e non sappiamo più come fare" raccontano alla stampa locale i titolari, che denunciano una situazione di forte insicurezza nella zona. Nonostante telecamere e allarme, i furti continuano e i proprietari sono arrivati a organizzare appostamenti notturni davanti al ristorante per cercare di evitare nuovi colpi: "Ci sentiamo soli e abbandonati".