Riccione, rallentamenti nella raccolta porta a porta: Hera invita a segnalare i disagi

La motivazione è un'agitazione sindacale che ha coinvolto una delle cooperative operanti sul territorio per Hera

Si stanno verificando in queste ore dei ritardi nel servizio di raccolta rifiuti porta a porta, in alcune zone a nord della linea ferroviaria nel Comune di Riccione. Lo riferisce la stessa Hera, dando motivazione dei ritardi nell'agitazione sindacale che ha coinvolto una delle cooperative operanti per conto del Gruppo sul territorio. "Stiamo adottando tutte le misure disponibili per garantire la continuità del servizio", evidenzia Hera.

I cittadini che riscontrassero problemi nel servizio sono invitati a segnalarli attraverso i canali abituali: il sito www.ilrifiutologo.it, l'app gratuita Il Rifiutologo o i numeri gratuiti del Servizio Clienti del Gruppo Hera — 800 999 500 per le famiglie e 800 999 700 per le utenze non domestiche — attivi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18.