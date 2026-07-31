Riccione rende omaggio a Lucio Battisti con un concerto tribute in piazza Fontanelle

Sabato 1 agosto alle 21 una serata a ingresso libero con i grandi successi del cantautore italiano

Che lo si abbia amato alla follia o semplicemente incrociato alla radio, Lucio Battisti ha innegabilmente segnato un’epoca, lasciando un’impronta profonda nella cultura popolare italiana. Le sue canzoni hanno accompagnato le storie, le estati e i ricordi di tantissime persone, diventando parte del panorama musicale di più generazioni.

Per ripercorrere quei brani così conosciuti e vivere una serata di condivisione sotto le stelle, domani sera, sabato 1 agosto alle ore 21, piazza Fontanelle (in viale Sicilia) ospiterà il concerto dal vivo “Lucio Battisti tribute show”. L’evento è a ingresso libero e aperto a tutti.

Sul palco prenderà vita uno spettacolo dal vivo grazie alla band composta da Leandro Ghetti (voce, chitarra e pianoforte), Andrea Adami (chitarra), Rudi Caldesi (basso elettrico) e Mirko Bicchi (batteria e sequenze).

L’iniziativa è promossa da Anmic (Associazione nazionale mutilati e invalidi civili) della sede di Riccione. La serata vedrà una breve introduzione a cura della presidente dell’associazione, Emanuela Del Piccolo, che illustrerà al pubblico le attività e i progetti che l’associazione porta avanti a fianco delle persone con disabilità.

Sotto il cielo estivo di Riccione, in un appuntamento all’insegna dello slogan “stasera è tutto possibile”, la musica dal vivo diventerà un’occasione d’incontro e socialità.

L’evento è realizzato da Anmic in collaborazione con il Comune di Riccione, la Regione Emilia-Romagna e diverse altre realtà del territorio.



