Riccione, revocato il divieto di balneazione al porto canale

Il fermo della draga per un guasto tecnico blocca i lavori di dragaggio: spiagge nuovamente accessibili e intervento da riprogrammare

L’amministrazione comunale di Riccione comunica che è stato revocato con effetto immediato il divieto temporaneo di balneazione predisposto per le aree adiacenti all’imboccatura del porto canale. Il provvedimento si è reso necessario a causa di un improvviso guasto tecnico che ha colpito la draga della ditta incaricata, la quale avrebbe dovuto dare inizio oggi ai previsti lavori di movimentazione dei sedimenti per il ripristino delle condizioni di navigabilità dello scalo. A causa di questo imprevisto, l’imbarcazione non ha potuto raggiungere l’area dell’intervento, determinando lo stop forzato delle operazioni e la conseguente cancellazione della misura restrittiva che sarebbe dovuta entrare in vigore a partire dalle ore 4:00 di oggi, lunedì 29 giugno, fino alle ore 15:00 di mercoledì primo luglio.

Le attività in mare e la regolare balneazione lungo i tratti di costa situati a cento metri a nord e a cento metri a sud del porto canale sono dunque pienamente consentite. Secondo quanto comunicato dai tecnici, i tempi necessari alla riparazione del guasto meccanico e al ripristino della piena funzionalità della draga richiederanno circa una settimana di lavorazione. L’amministrazione comunale provvederà a ricalendarizzare l’intervento di dragaggio del passo di accesso non appena il mezzo sarà nuovamente operativo, dandone tempestiva comunicazione alla cittadinanza e agli operatori balneari.



