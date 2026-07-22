Riccione, riaperti i termini per acquistare la piena proprietà dei parcheggi di piazzale Curiel

I titolari del diritto di superficie potranno acquisire le quote del terreno su cui sorgono posti auto e box del multipiano

Prosegue e si rinnova l’opportunità rivolta ai cittadini per il consolidamento della piena proprietà delle unità immobiliari all’interno del parcheggio multipiano di piazzale Curiel. Il Comune di Riccione ha infatti disposto la riapertura dei termini per partecipare alla trattativa diretta finalizzata all’alienazione delle quote millesimali del terreno. L’operazione offre agli attuali titolari del diritto di superficie la possibilità di acquisire la proprietà definitiva del suolo su cui sorgono i propri spazi interrati.

Un’opportunità per la valorizzazione del patrimonio del centro

La procedura riguarda un complesso di 380 unità tra posti auto e box chiusi, oltre a due ripostigli, dislocati sui tre livelli interrati della struttura. L’iniziativa mira a stabilizzare l’assetto proprietario di un’area strategica per la sosta nel cuore della città, garantendo agli interessati una gestione patrimoniale più solida, duratura e priva di vincoli temporali per il futuro.

I valori economici di riferimento

I prezzi fissati a base di gara variano in funzione della metratura e della collocazione dell’immobile all’interno del parcheggio. Per le metrature da 12 metri quadrati situate al terzo piano interrato la base d’asta parte da 3.768,00 euro, per salire a 4.758,00 euro nel caso delle unità da 13 metri quadrati poste al secondo piano sottostrada. Gli importi crescono progressivamente per i box di dimensioni più ampie, fino a superare gli 11.000 e i 13.000 euro per i locali da 38 metri quadrati. Per quanto concerne i ripostigli, l’importo di partenza è stabilito in 749,00 euro.

Scadenze e modalità di partecipazione

Tutti i proprietari superficiari interessati ad acquistare le quote del terreno sono invitati a presentare la propria offerta economica entro e non oltre le ore 13:00 del prossimo 6 agosto 2026. La partecipazione alla trattativa diretta rimane strettamente riservata a coloro che risultano già titolari del diritto di superficie al momento dell’invio dell’istanza. Tutta la documentazione necessaria e i moduli per la presentazione dell’offerta sono disponibili per la consultazione sul sito istituzionale del Comune di Riccione.

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