Riccione riapre il Centro di Buon Vicinato “Le 5 Terre”: socialità e incontri per il quartiere

In viale La Spezia inaugurato uno spazio gestito dall’associazione Burraco Riccione, aperto ogni pomeriggio per attività e momenti di comunità: “Presidio fondamentale contro l’isolamento sociale”

In un pomeriggio soleggiato all’insegna dell’allegria e della convivialità, Riccione ha festeggiato domenica scorsa, 26 aprile, la riapertura ufficiale del Centro di Buon Vicinato “Le 5 Terre” in viale La Spezia.

All’inaugurazione hanno partecipato la sindaca Daniela Angelini e l’assessora ai Servizi alla persona Marina Zoffoli.



“I centri di buon vicinato rappresentano presìdi fondamentali per la qualità della vita della nostra comunità: sono luoghi in cui si costruiscono relazioni, si contrasta l’isolamento e si promuove una socialità autentica e inclusiva – sottolineano la sindaca Angelini e l’assessora Zoffoli –. Questi luoghi vanno ben oltre l’intrattenimento: sono punti di riferimento per il quartiere, capaci di generare legami, favorire lo scambio di esperienze e rafforzare il senso di appartenenza alla città. Riccione conferma con convinzione il proprio impegno nel sostenere e valorizzare luoghi dedicati alla socialità diffusa, riconoscendone il ruolo nel rafforzare la coesione sociale e nel mantenere vive e unite le nostre comunità”.





Il centro, gestito dall’associazione Burraco Riccione, sarà aperto tutti i pomeriggi, diventando così un punto di riferimento stabile per chi cerca occasioni di incontro e momenti di comunità e offrirà attività ludico-ricreative e di socializzazione, pensate per tutte le età.

La festa, che è stata per tutta la comunità un piacevole momento di incontro e divertimento, si è conclusa in serata con un torneo di burraco.

