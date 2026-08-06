Riccione, riapre il parcheggio del Grand Hotel: tornano disponibili 252 posti

Raggiunto l'accordo tra Comune e curatela fallimentare della società proprietaria. L'area di viale Milano è già operativa con sosta a pagamento fino al 23 settembre

Da oggi il parcheggio del Grand Hotel di Riccione torna a disposizione della città. L'area di sosta di viale Milano 51, con una capienza complessiva di 252 posti auto, è stata ufficialmente riaperta grazie all'accordo raggiunto tra l'amministrazione comunale e la curatela fallimentare della Società Marebello S.p.A., custode giudiziario del complesso immobiliare dopo il sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica ed eseguito dalla Guardia di Finanza. La riapertura rappresenta un importante sostegno alla viabilità e alla disponibilità di parcheggi nella zona mare durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Contestualmente, il Comune ha predisposto il contratto di affitto con il custode giudiziario per la gestione dell'area.

L'intesa prevede che il parcheggio venga gestito direttamente dall'amministrazione comunale fino al 23 settembre 2026, con possibilità di proroga. Prima della riapertura sono stati completati gli interventi necessari per rendere l'area pienamente fruibile: dalla potatura della vegetazione alla sistemazione dell'illuminazione, passando per la nuova segnaletica, la pulizia del piazzale e l'installazione dei parcometri. Resta da completare soltanto il transennamento del marciapiede sul lato di viale Milano. La sosta sarà a pagamento 24 ore su 24, con una tariffa di 2 euro all'ora, 15 euro per l'intera giornata e la possibilità di acquistare abbonamenti dedicati per i mesi di agosto e settembre.

"La riapertura di questo parcheggio rappresenta una risposta tempestiva a residenti, operatori economici e turisti nel momento centrale della stagione estiva", sottolineano la sindaca Daniela Angelini e l'assessore ai Lavori Pubblici Simone Imola. L'amministrazione evidenzia come, fin dalle prime ore successive al provvedimento della magistratura, gli uffici comunali abbiano lavorato per individuare rapidamente il percorso amministrativo che consentisse di restituire alla città un'infrastruttura considerata strategica per la mobilità del comparto mare.

Il Comune conferma inoltre che continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda giudiziaria legata al Grand Hotel, ribadendo la collaborazione con la magistratura e con la curatela fallimentare. L'obiettivo, spiegano dall'amministrazione, resta quello di preservare il valore di uno dei simboli storici di Riccione, in vista della procedura d'asta prevista per l'autunno e del futuro rilancio dell'intero complesso immobiliare.