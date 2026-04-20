Riccione ricorda Angelo Bergamonti, commemorazione sul lungomare

Sul Lungomare della Repubblica cerimonia partecipata per il pilota della Temporada Romagnola: istituzioni, familiari e motociclisti riuniti nel ricordo di Angelo Bergamonti

Un momento particolarmente sentito e partecipato ha accompagnato la commemorazione di Angelo Bergamonti, svoltasi ieri, domenica 19 aprile, sul Lungomare della Repubblica, all’altezza della spiaggia 68, nel punto in cui il pilota gussolese perse la vita il 4 aprile 1971, durante una gara della Temporada Romagnola, manifestazione inserita nel calendario del Campionato italiano.

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente del Consiglio comunale di Riccione Simone Gobbi e la consigliera del Comune di Gussola Gian Carla Bosoni, la figlia del pilota Laura Bergamonti, il presidente del Moto Club Arcione Armando Masini e il presidente del Moto Club “A. Bergamonti” di Gussola Claudio Bonaldo, insieme a esponenti della Federazione motociclistica italiana e agli appassionati di motociclismo.

“Oggi Riccione ricorda con affetto un grande campione. Angelo Bergamonti è stato uno dei piloti più amati del motociclismo italiano e ha contribuito a legare il nome della nostra città alla storia della Motor valley – ha osservato Simone Gobbi durante la cerimonia -. A volte è proprio una fine tragica a rendere immortale un atleta e, con lui, anche i luoghi che ne custodiscono la memoria. La commemorazione di oggi rende omaggio a un grande sportivo e rievoca un’epoca in cui Riccione era protagonista della scena motociclistica nazionale, un capitolo importante della nostra identità”.

L’incontro si è trasformato in un’autentica occasione di condivisione e memoria: davanti al monumento sul lungomare a lui dedicato, Angelo Bergamonti è stato ricordato attraverso racconti, testimonianze dirette e storie personali, che hanno restituito il ritratto di un campione amato non solo per i suoi successi sportivi, ma anche per le sue qualità umane. Parole e ricordi hanno reso vivo il legame tra il pilota e chi ne ha condiviso il percorso, dentro e fuori dalle piste.

In ricordo della giornata, Simone Gobbi ha consegnato a Laura Bergamonti una stampa commemorativa del Centenario di Riccione, gesto molto apprezzato dalla famiglia del pilota.



