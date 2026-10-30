Riccione ricorda i defunti, il 2 novembre la cerimonia nei cimiteri cittadini
Il programma prevede la deposizione delle corone al Monumento ai Caduti, al cimitero nuovo e al cimitero vecchio, dove sarà celebrata la Messa
La ricorrenza dedicata alla commemorazione dei defunti torna a rinnovarsi come un passaggio solenne per la comunità cittadina. La giornata di lunedì 2 novembre offrirà a Riccione l’opportunità di stringersi nel ricordo di chi ha tracciato la strada lasciando con la propria storia un’impronta nei valori e nell’identità del territorio.
Il percorso della cerimonia e i momenti di raccoglimento
Il programma delle celebrazioni si aprirà alle prime ore del pomeriggio a fianco della sede del municipio, dove alle 14:15 si terrà l’omaggio solenne con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti di guerra alla presenza delle autorità civili e militari. Il corteo commemorativo proseguirà subito dopo verso il cimitero nuovo di viale Udine, per un secondo momento di raccoglimento e di deposizione di un’altra corona commemorativa previsto per le 14:30.
La cerimonia raggiungerà il cimitero vecchio alle ore 15:00 con la deposizione delle corone di alloro a perpetua memoria di tutti i defunti. Seguirà la Santa Messa, concelebrata dai parroci riccionesi don Giuseppe Bilancioni e don Tarcisio Tamburini. Il pomeriggio sarà accompagnato dal corpo bandistico di Mondaino.
La cittadinanza è invitata a partecipare.