Riccione ricorda i militari greci caduti nella Battaglia del 1944

Domenica la cerimonia al Cimitero militare ellenico per l’82° anniversario della Battaglia di Rimini

Domenica mattina, 20 settembre, presso il Cimitero militare ellenico di Riccione (Statale 16, zona Fontanelle), si svolgerà la commemorazione dei militari greci caduti in guerra, in occasione dell’82esimo anniversario della Battaglia di Rimini del 1944. La brigata di montagna greca, ribattezzata brigata Rimini, contribuì a sfondare le linee tedesche, portando alla liberazione di Riccione e, successivamente, di Rimini e Bellaria. Durante gli scontri, oltre 100 valorosi soldati ellenici persero la vita e ora riposano nel cimitero di Riccione.

La cerimonia si terrà a cominciare dalle 11 alla presenza delle autorità comunali di Riccione, dell’Anpi - Associazione nazionale partigiani d’Italia, e delle autorità militari greche. Al termine della cerimonia le autorità italiane ed elleniche deporranno le corone commemorative al Monumento dei Caduti Greci.

Modifiche alla viabilità



Domenica 20 settembre, dalle 9:30 alle 13 la Statale 16 (viale Adriatica) nel tratto interessato dalla cerimonia, dalla rotonda delle Fontanelle (intersezione con viale Puglia) all’incrocio con viale Marsala, resterà chiusa al traffico. I veicoli in arrivo da nord saranno deviati in viale Puglia e potranno riprendere il percorso sulla Statale 16 da viale Grotta, nel territorio di Misano Adriatico. La circolazione proveniente da sud sarà deviata in viale Marsala.



