Riccione rievoca la Linea Gotica e la nascita della carbonara

Oltre cento veicoli storici e 150 figuranti percorreranno i principali viali della città

Domenica 21 settembre Riccione rivive le atmosfere e le emozioni del passato con “Linea Gotica e Carbonara”, la manifestazione rievocativa che celebra un momento cruciale della storia: lo sfondamento della Linea gotica da parte della Quinta e Ottava Armata anglo-americana, e la cena della vittoria che diede origine a un piatto divenuto simbolo della tradizione italiana, gli spaghetti alla carbonara. Fu infatti al Grand Hotel Des Bains di Riccione che lo chef Renato Gualandi, il 22 settembre 1944, ideò per la prima volta il celebre piatto, utilizzando gli ingredienti messi a disposizione dalle truppe alleate.

A ricordo di quell’episodio, la manifestazione proporrà una spettacolare sfilata di veicoli storici perfettamente restaurati e funzionanti – circa un centinaio – accompagnati da oltre 150 figuranti in uniforme della Seconda guerra mondiale. Il corteo prenderà il via alle 10 dal lungomare, percorrerà viale D’Annunzio e proseguirà lungo viale Milano fino a piazzale San Martino, per poi fare ritorno verso il centro attraversando viale Gramsci e imboccando viale Ceccarini. Da qui, la sfilata avanzerà a passo d’uomo fino alla piazzetta del Faro, guidata da una banda scozzese con cornamuse, mentre coppie di ballerini in abiti da marines americani animeranno l’evento con coreografie di boogie woogie e altri balli tipici dell’epoca. Gli automezzi rimarranno in esposizione fino alle 16, consentendo al pubblico di ammirarli da vicino.

La manifestazione è organizzata da Adriatic Veteran Cars, con il patrocinio del Comune di Riccione.



