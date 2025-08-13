Riccione rinnova la vigilanza ambientale: più controlli e tutela fauna, compreso il Fratino

Firmata la convenzione triennale con Guardie ecologiche e Giacche verdi per proteggere parchi, corsi d’acqua e specie protette

Il Comune di Riccione ha rinnovato la convenzione triennale con il Corpo provinciale delle Guardie ecologiche volontarie e con l’associazione nazionale Giacche verdi della Provincia di Rimini. L’accordo, approvato dalla giunta comunale, prevede il coinvolgimento diretto dei volontari delle due associazioni in una serie di attività legate alla vigilanza ambientale, alla protezione della fauna e alla sensibilizzazione della cittadinanza sul rispetto delle norme in materia di ambiente e protezione animale in sinergia e a supporto delle attività della Polizia locale e dei Servizi ambientali comunali.



Nello specifico, i volontari opereranno in diverse aree sensibili del territorio comunale, tra cui il torrente Marano, i laghetti Arcobaleno e altri specchi e corsi d’acqua e il Parco della Resistenza, con l’obiettivo di tutelare la qualità ambientale e salvaguardare la fauna locale, sia ittica che ornitologica.



Tra le attività previste rientrano: il controllo dell’abbandono di tartarughe nei parchi pubblici; la vigilanza nelle aree di nidificazione del “Fratino”, specie protetta, con attenzione particolare al rispetto del divieto di accesso ai cani; il supporto alle azioni previste dal “Piano regionale per il controllo della nutria”; la verifica del rispetto dei regolamenti comunali sul verde urbano.



I volontari saranno impegnati anche nel controllo sull’abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, nella verifica del corretto conferimento dei rifiuti differenziati, in linea con la normativa regionale e il regolamento Atersir (Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti), nella vigilanza su mozziconi e piccoli rifiuti gettati a terra, nei controlli sul benessere animale, nell’anagrafe canina e nella tutela della fauna ittica, nella sorveglianza dell'inquinamento luminoso e sul rispetto del Regolamento comunale del verde urbano. Tra le mansioni anche la verifica del corretto spandimento dei liquami in agricoltura e il controllo dell’attività venatoria e della pesca, la vigilanza sul rispetto delle ordinanze comunali e la collaborazione per iniziative di educazione ambientale e sensibilizzazione.