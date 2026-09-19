Riccione, riparte la scuola di pittura per bambini e ragazzi

Dal 2 ottobre al Centro Arti Figurative tornano i laboratori per la fascia dai 6 ai 14 anni. Quest'anno l'associazione festeggia i 50 anni dalla fondazione

Pennelli, colori e creatività tornano a trovare spazio nelle aule del Centro Arti Figurative di Riccione. Da venerdì 2 ottobre prende il via la nuova edizione della scuola di pittura dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, con due percorsi distinti in base all'età. Le attività proseguiranno fino alla fine di aprile 2027.

Per i ragazzi dalla quinta classe della scuola primaria in poi gli incontri si terranno ogni venerdì, dalle 15.30 alle 18, nella sede del Centro di viale Anzio 4. Per i bambini fino a 10 anni è invece previsto un laboratorio dedicato, sempre il venerdì, dalle 16.30 alle 18.30, nella saletta accanto all'asilo di Spontricciolo, in viale Saluzzo 25. L'idea alla base dei due percorsi è avvicinare i più giovani al disegno e al colore lasciando spazio alla sperimentazione. I laboratori sono infatti pensati per lavorare sulla creatività, sulla manualità e sull'espressione artistica, attraverso un approccio graduale e coinvolgente.

"È importante offrire ai bambini e ai ragazzi l'opportunità di avvicinarsi all'arte in un ambiente familiare e accogliente, dove possano esprimere liberamente la propria creatività", sottolinea l'assessora ai Servizi sociali alla Persona Marina Zoffoli, evidenziando il valore dell'attività anche come occasione di crescita per i più giovani. La ripartenza dei corsi per bambini e ragazzi arriva in un anno particolare per il Centro Arti Figurative, che nel 2026 celebra il cinquantesimo anniversario della fondazione. L'associazione, nata nel 1976, conta oggi circa cinquanta iscritti e da decenni organizza corsi, workshop e iniziative espositive rivolti a persone di diverse età.

Per celebrare i cinquant'anni, dal 18 ottobre al 15 novembre Villa Franceschi ospiterà inoltre una mostra collettiva dedicata alla storia dell'associazione. Saranno esposte le opere dei soci fondatori e dei primi artisti che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo del Centro Arti Figurative. Non ci sono soltanto i corsi rivolti ai più giovani. Il Centro organizza anche attività di pittura per adulti, con l'avvio previsto per il 28 settembre.