Riccione, rissa tra minorenni: due 14enni verso la messa alla prova

I ragazzi coinvolti farebbero parte dello stesso ambiente calcistico giovanile

Degenera in violenza un diverbio tra giovanissimi la notte del 31 ottobre in viale Virgilio, nei pressi del Palacongressi di Riccione. Due 14enni sono indagati per l’aggressione ai danni di due 13enni, uno dei quali con 30 giorni di prognosi. L’accusa iniziale era tentato omicidio in concorso.

Sul posto intervenne la Polizia Locale, che fermò subito uno dei ragazzi. Per entrambi gli indagati è stata richiesta la messa alla prova: il primo ha già ottenuto due anni con percorso educativo, mentre per il secondo la decisione è attesa ma appare probabile dopo la presentazione di un progetto adeguato.

Assolto invece un terzo minorenne, accusato di favoreggiamento e porto abusivo di armi.

I tre ragazzi coinvolti fanno parte dello stesso ambiente calcistico giovanile, dove sarebbero nati i contrasti.