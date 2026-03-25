Riccione, rubò alcol e soldi al ristorante: assolto 34enne per particolare tenuità del fatto

I fatti risalgono tra agosto e settembre

Giuseppe De Domenico, 34 anni ed ex campione europeo di kickboxing, è stato assolto dall’accusa di due furti al ristorante Moscabianca di Riccione. La giudice Adriana Cosenza ha riconosciuto la “particolare tenuità del fatto”, nonostante la richiesta della Procura di sei mesi di reclusione.

I fatti risalgono tra agosto e settembre: nel primo episodio l’uomo era stato sorpreso dai carabinieri con denaro e alcolici sottratti al locale, poi restituiti. Dopo l’arresto era stato sottoposto all’obbligo di firma.

Pochi giorni dopo, però, un secondo furto nello stesso ristorante ha portato il titolare a non ritirare la denuncia, facendo proseguire il procedimento.