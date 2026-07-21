Riccione, salta il concerto di Noemi: stop dopo la caduta dal palco

L'artista ha riportato una ferita alla testa ed è stata trasportata all'ospedale di Vasto

Salta il concerto di Noemi in programma sabato 8 agosto a piazzale Roma per Riccione City Music. La cantante romana ha annullato i prossimi impegni live dopo la caduta dal palco durante un'esibizione a San Salvo Marina, in Abruzzo.

L'artista ha riportato una ferita alla testa ed è stata trasportata all'ospedale di Vasto. I medici le hanno prescritto 30 giorni di prognosi e quattro settimane di riposo. È stata la stessa Noemi ad annunciare lo stop sui social, ringraziando i fan per i messaggi di affetto ricevuti.