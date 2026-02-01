Riccione, salvò una bimba disabile caduta in porto: Mattarella premia il carabiniere Giugliano

Il Carabiniere di Riccione riceve l'onorificenza da Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana al carabiniere Giovanni Giugliano, in servizio a Riccione. Il militare, lo scorso 20 luglio, durante la festa della Madonna del Mare, si tuffò nel porto canale per salvare una bambina disabile di 9 anni caduta in acqua con la sedia a rotelle.

Libero dal servizio e presente con la famiglia, Giugliano intervenne senza esitazione, riuscendo a liberare la piccola e a riportarla in superficie. La cerimonia di consegna dell’onorificenza si terrà il 3 marzo al Quirinale.

"L'esempio del carabiniere, Giovanni Giugliano è un onore per Riccione". Così, la sindaca, Daniela Angelini esprime, a nome della città romagnola, "il più profondo orgoglio e le più sentite congratulazioni" al militare "in servizio presso il Nucleo Radiomobile locale, per la nomina a Cavaliere all'Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferitagli dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella".

L'onorificenza, osserva, premia "il coraggioso intervento compiuto lo scorso 20 luglio, quando l'appuntato Giugliano, senza alcuna esitazione, si è tuffato nelle acque del porto canale per trarre in salvo una bambina di 9 anni. ;Il suo gesto, compiuto con straordinaria prontezza e profonda umanità - prosegue Angelini - rappresenta i valori più nobili che animano le Forze dell'Ordine e l'intera comunità riccionese: il senso del dovere, lo spirito di sacrificio e l'altruismo. ;A Giovanni Giugliano - conclude la sindaca - va il ringraziamento di tutta la città per aver dato lustro a Riccione attraverso un atto di eccezionale valore civile".