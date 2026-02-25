Riccione, scattano le misure emergenziali anti-smog

Limitazioni alla circolazione e stop ai diesel Euro 5 dal 26 al 27 febbraio

Il Comune di Riccione informa la cittadinanza che, a seguito delle proiezioni fornite da Arpae (Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia) relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10, si rende necessaria l’attivazione delle misure emergenziali per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Tali misure entreranno in vigore da domani, giovedì 26 febbraio e resteranno attive fino a venerdì 27 febbraio compreso, giorno successivo di verifica.

Il provvedimento rientra tra quelli previsti dal Piano aria integrato regionale (Pair) 2030. Tale meccanismo prevede l’emissione dei bollettini da parte di Arpae nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì: le valutazioni non si basano più solo sui dati di rilevamento dei giorni passati, ma su un sistema integrato che incrocia le previsioni meteorologiche con i modelli di qualità dell’aria per i giorni successivi.

Limitazioni alla circolazione. Le misure emergenziali prevedono l’ampliamento delle limitazioni alla circolazione su tutto il territorio comunale: dalle ore 8:30 alle ore 18:30 sarà in vigore lo stop anche per i veicoli diesel Euro 5. È inoltre confermato l’obbligo di spegnere il motore dei veicoli in sosta.

Settore agricolo e altre misure. Sono previste restrizioni specifiche per il settore agricolo, con il divieto di spandimento dei liquami zootecnici su tutto il territorio comunale. Non saranno concesse deroghe, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio (previa verifica dell’autorità competente). Sono esclusi dal divieto solo i metodi di spandimento che prevedono l’interramento immediato o l’iniezione diretta al suolo, come specificato dalla Relazione generale del Pair 2030.

Restano inoltre confermate le limitazioni al traffico già previste dall’ordinanza sindacale n. 88 del 30/09/2025.



