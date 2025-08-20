Riccione: scontro tra uno scooter e una moto, in ospedale i rispettivi conducenti

L’incidente intorno alle ore 22.30 in viale Torino

E’ di due feriti il bilancio di un incedente avvenuto martedì sera, 19 agosto a Riccione. Si è trattato di uno scontro tra uno scooter Honda SH e Kavasaky. L’impatto in viale torino, all'altezza del civico 55. In soccorso ai due centauri, entrambi finiti sull’asfalto, sono intervenuti gli operatori sanitari inviati dal 112. Dopo i primi aiuti sul posto, sono stati trasportati in ospedale. Nessuno di loro è in pericolo di vita, di media gravità le lesioni e i traumi riportati. Dei rilievi, necessari a ricostruire la dinamica, si sono occupati gli agenti della polizia locale.