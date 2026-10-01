Riccione, sei tour operator polacchi alla scoperta del territorio

Quattro giorni tra mare, piadina, borghi e cantine per promuovere la Riviera sul mercato polacco e valorizzare i voli diretti Varsavia-Rimini

Dalla navigazione sulla Saviolina alla preparazione della piadina, dai borghi dell'entroterra alle degustazioni in cantina. Si è chiuso dopo quattro giorni l'Eductour organizzato a Riccione per sei tour operator e agenti di viaggio polacchi, arrivati in Riviera per conoscere da vicino l'offerta turistica del territorio.

L'iniziativa, svolta dal 27 al 30 settembre, è stata promossa dall'assessorato al Turismo del Comune di Riccione insieme a Promhotels Riccione, Consorzio Costa Hotels e Visit Riccione, con il supporto di Apt Servizi Emilia-Romagna. L'obiettivo era presentare ai professionisti polacchi un'offerta che unisse la costa all'entroterra, valorizzando anche i collegamenti aerei diretti tra Varsavia e Rimini. Il programma ha portato la delegazione in diversi luoghi del territorio. Tra le prime esperienze, l'uscita in mare a bordo della storica Saviolina e una lezione pratica sulla preparazione della piadina romagnola insieme alle azdore. A Rimini il gruppo ha poi visitato il centro storico, dall'Arco d'Augusto al Ponte di Tiberio, passando per l'Anfiteatro romano, il Tempio Malatestiano, il Teatro Galli, il Fulgor e Borgo San Giuliano.

Il viaggio è proseguito verso l'entroterra. A Mondaino i tour operator hanno visitato il borgo medievale e il Mulino della Porta di Sotto, approfondendo la tradizione del formaggio di fossa. A San Giovanni in Marignano, invece, il percorso ha toccato il centro storico, il Teatro Massari e Casa Artemisia, prima della visita alla Piadina Experience. Non è mancato il trekking nel Parco Naturale del Monte San Bartolo, da Casteldimezzo fino al punto panoramico del Tetto del Mondo. L'ultima giornata è stata dedicata a Gradara, con la visita al borgo e alla Rocca, seguita dalla tappa alla Cantina Ottaviani e dalla degustazione di prodotti del territorio. A chiudere l'Eductour è stato un incontro informale B2B al Palazzo del Turismo di Riccione, dove la delegazione ha potuto incontrare i fornitori locali.

A salutare gli ospiti sono state la vicesindaca Sandra Villa e l'assessore al Turismo Mattia Guidi, alla presenza anche di Chiara Astolfi, direttrice della Destinazione Turistica Romagna. "L'esperienza di questi giorni rappresenta l'esempio di come la sinergia tra istituzioni e realtà private del territorio possa tradursi in un'azione di promozione concreta", hanno sottolineato Villa e Guidi, evidenziando l'importanza di presentare in modo organico il patrimonio della costa e dell'entroterra sui mercati esteri. Il progetto ha coinvolto una rete di operatori turistici, strutture ricettive, ristoranti, realtà dell'enogastronomia e Pro Loco. Un lavoro di squadra pensato per trasformare la conoscenza diretta del territorio in nuove occasioni di promozione e collaborazione con il mercato polacco.