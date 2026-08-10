Riccione, "sempre più attrattiva per i grandi brand"

Negli ultimi anni intercettati circa 500mila euro tra pubblicità e sponsorizzazioni, a cui si aggiungono gli investimenti privati per eventi e attività sul territorio

Riccione si propone sempre più come una vera e propria piattaforma di comunicazione per i brand, oltre che come destinazione turistica. Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha intercettato circa 500mila euro di budget pubblicitari e sponsorizzazioni, attraverso eventi, installazioni, attività sul territorio e progetti di comunicazione. A questa cifra si aggiungono gli investimenti sostenuti direttamente da aziende e sponsor per realizzare eventi, produzioni e brand activation in città. Un valore che non viene quindi contabilizzato direttamente nella raccolta pubblicitaria del Comune, ma che porta sul territorio risorse, servizi e contenuti, contribuendo anche alla promozione dell'immagine di Riccione.

Tra i marchi che negli ultimi anni hanno scelto la città figurano Guess, Goovi, Volkswagen, Dolce&Gabbana, Jean Paul Gaultier, Sephora, Jaecoo, Giochi Preziosi, Campari, Grana Padano, Nestlé, Ferrero, Octopus Energy, Lovrén, Asmodee e Red Bull, appartenenti a settori che spaziano dalla moda al beauty, dall'automotive al food & beverage. Il modello su cui sta lavorando l'Amministrazione è quello di una Riccione considerata anche come un media: una città con grandi flussi, eventi e luoghi riconoscibili, dove i brand possono raggiungere più volte lo stesso pubblico attraverso iniziative, installazioni e campagne, generando contemporaneamente contenuti social e copertura mediatica. Un esempio è Riccione Music City, progetto che ha mostrato una particolare capacità di attrarre partnership e investimenti pubblicitari grazie a un calendario di appuntamenti capace di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.

“Abbiamo lavorato per iniziare a leggere Riccione attraverso una prospettiva differente: non soltanto come destinazione turistica, ma come un vero e proprio media”, spiegano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi. “Siamo riusciti a intercettare circa mezzo milione di euro di budget, a cui si aggiungono gli investimenti che aziende e partner sostengono direttamente per eventi, produzioni e attivazioni”. Un percorso che guarda già al futuro. “Stiamo raccontando Riccione non solo ai potenziali turisti, ma anche agli investitori del mercato pubblicitario”, sottolinea Erik Fiorello, media, marketing & event manager. “Sono già aperte le prime trattative per il 2027. È fondamentale essere presenti quando i grandi centri media costruiscono i piani per i brand nazionali e internazionali”.