Riccione si accende di funk: sabato torna il Columbus Funk Festival

Il 11 luglio, dalle 18, la Spiaggia 44 ospita dj set, vinili e street food in un evento gratuito dedicato alla musica funk, disco e club italiana

Sabato 11 luglio, a partire dalle ore 18, la Spiaggia 44 di Riccione si trasforma nel palcoscenico del Columbus Funk Festival, l'evento che celebra la cultura funk, disco e club italiana con una line-up d'eccezione e un'atmosfera unica sul mare.

Definito dagli organizzatori "la più bella festa funk in spiaggia dell'estate", il festival vedrà alternarsi ai piatti alcuni tra i nomi più noti del settore: Daniele Baldelli, Rubens, Herbie, Valdrè, Gerry B e Laro.

La manifestazione è organizzata da RCO e Columbus Riccione, con Fabrizio Zanni, Paolo Fava e Alessandra Gallico, e nasce per valorizzare il Columbus — l'attuale piazzale Roma — luogo simbolo di un patrimonio musicale e culturale che ha reso la Riviera Romagnola un punto di riferimento internazionale per la musica funk. A raccontarne la storia è anche il docufilm "I Ragazzi del Columbus", scritto e prodotto da RCO e Fabrizio Zanni e disponibile su Amazon Prime Video, dedicato al celebre parcheggio riccionese dove, sin dalla fine degli anni Settanta, si ritrovavano gli appassionati di musica funk e afro, simbolo di un'epoca e di una generazione.

Oltre alla musica, il Columbus Funk Festival offrirà buffet, mercatino di vinili e intrattenimento, con ingresso gratuito.