Riccione, si chiude con il galà finale il Festival del sole: palcoscenico per 1800 atleti da tutto il mondo

L'evento, a partire dalla fondazione nel 1989, ha ospitato gruppi provenienti da tutti e cinque i continenti

Si è conclusa ieri sera, venerdì 4 luglio, con una straordinaria cerimonia di chiusura in piazzale Roma, la 18esima edizione del “Festival del Sole” che, per un’intera settimana, ha trasformato Riccione in un palcoscenico internazionale di sport, danza e arte.

Un pubblico numerosissimo e variegato, composto da famiglie, giovani, curiosi e appassionati, ha gremito la grande piazza affacciata sul mare per assistere a quella che è stata una vera e propria maratona di esibizioni di gruppi provenienti da tutto il mondo. Sul palco, si sono alternati gruppi e atleti, regalando uno spettacolo dinamico ed emozionante, tra coreografie collettive e performance in discipline che spaziavano dal corpo libero all’aerobica, dall’acrogym all’acrobatica, dalla ginnastica ritmica e artistica alla danza classica e moderna, fino all’hip-hop e al funky.

Il fil rouge della serata è stato l’entusiasmo contagioso dei giovani atleti e la voglia di condividere, sotto le stelle di Riccione, una passione comune. In un’atmosfera unica, senza classifiche né giudici, è emersa la bellezza dello stare insieme, del muoversi e del festeggiare all’unisono. Un’energia che ha coinvolto anche il pubblico, travolto, nel finale, dal dj set di Maurizio Forbicini che ha fatto ballare persone di ogni età in una grande festa a cielo aperto per celebrare tutti insieme lo spirito più autentico del “Festival del Sole”.

Al “Festival del Sole 2025” hanno preso parte oltre 1.800 atleti provenienti da 15 diverse nazioni e anche dall’Australia. Con quest’ultima, il “Festival del Sole” ha conquistato un importante traguardo: aver ospitato, a partire dal 1989 (anno di nascita della manifestazione), gruppi provenienti da tutti e cinque i continenti.

Il “Festival del Sole” tornerà anche nel 2026 con la 19esima edizione, sempre a Riccione, dal 5 al 10 luglio. Le iscrizioni dei gruppi apriranno a dicembre di quest’anno.