Riccione si illumina di arancione contro la violenza sulle donne: le iniziative proseguono per tutta la settimana

Il Palazzo del Turismo si è acceso il 25 novembre per la campagna Onu “Orange the World”. Sul maxi-schermo di viale Ceccarini un video di sensibilizzazione, mentre nei locali arrivano migliaia di bustine con il numero antiviolenza

La facciata del Palazzo del Turismo illuminata di arancione, il colore scelto per ricordare un futuro libero dalla violenza. Riccione ha aderito mercoledì 25 novembre alla campagna internazionale “Orange the World”, promossa dall’Onu in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’illuminazione dell’edificio è stata il gesto simbolico con cui la città ha ricordato l’impegno nel contrasto a ogni forma di abuso e discriminazione. Le iniziative proseguono per tutta la settimana. Sul maxi-schermo di viale Ceccarini viene trasmesso un video con frasi e messaggi dedicati alle pari opportunità e al rispetto di genere. Nei bar e nei ristoranti del territorio sono invece distribuite migliaia di bustine di zucchero con il numero verde antiviolenza 1522, attivo 24 ore su 24.

L’azione informativa comprende anche adesivi nei servizi igienici: nei bagni femminili è indicato il contatto per chiedere aiuto, mentre in quelli maschili sono presenti messaggi sul rispetto e sulla responsabilità. L’amministrazione comunale, attraverso la commissione Pari opportunità, porta avanti così le iniziative di sostegno alle donne e di sensibilizzazione sul tema della parità.