Riccione si illumina di rosa: il Palazzo del Turismo per la ricerca sul tumore al seno

Domani il simbolo della città si accende per la campagna Airc dedicata alla ricerca e alla diagnosi precoce del tumore al seno

Il Palazzo del Turismo di Riccione si tinge di rosa per ricordare l'importanza della prevenzione e della ricerca contro il tumore al seno. Domani, giovedì 1 ottobre, la città aderisce alla "Campagna nastro rosa", promossa dalla Fondazione Airc per la ricerca sul cancro insieme ad Anci. Per l'intero mese di ottobre, centinaia di monumenti, fontane e palazzi pubblici in tutta Italia saranno illuminati di rosa, trasformando luoghi simbolici delle città in strumenti di sensibilizzazione. A Riccione sarà il Palazzo del Turismo a portare il messaggio nel cuore della città, con l'obiettivo di richiamare l'attenzione di residenti e visitatori sulla prevenzione e sul sostegno alla ricerca scientifica.

Il tumore al seno continua a essere la neoplasia più frequente tra le donne in Italia e rappresenta circa il 30 per cento di tutti i tumori diagnosticati nella popolazione femminile. Accanto a questi numeri, però, ci sono anche quelli legati ai progressi compiuti dalla ricerca e dalle cure. Il tasso di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi ha infatti superato l'89 per cento, mentre dal 2000 si registra una progressiva riduzione della mortalità.

È proprio su questo fronte che si concentra il messaggio della campagna: la diagnosi precoce, la conoscenza e la sensibilizzazione restano strumenti fondamentali, insieme al sostegno alla ricerca scientifica.Per una sera, dunque, il Palazzo del Turismo cambierà volto e colore per portare a Riccione il simbolo della campagna nazionale. Un gesto visibile che accompagnerà l'avvio del mese dedicato alla prevenzione e alla lotta contro il tumore al seno.