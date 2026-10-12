Riccione si illumina di rosa per il tumore al seno metastatico

Domani il Palazzo del Turismo aderisce alla campagna nazionale. In Italia la patologia riguarda circa 55mila donne.

Il Palazzo del Turismo di Riccione si illumina di rosa martedì 13 ottobre per la Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore al seno metastatico. L'iniziativa richiama l'attenzione su una patologia che in Italia riguarda circa 55mila donne e sulla necessità di garantire alle pazienti un accesso adeguato alle cure, alla ricerca e ai farmaci innovativi.

La campagna è promossa da Europa Donna Italia, movimento impegnato nella tutela dei diritti delle donne nella prevenzione e nella cura del tumore al seno. In Romagna hanno contribuito a promuovere l'iniziativa le associazioni Il Punto Rosa di Santarcangelo, Crisalide di Rimini e Fiori d'acciaio di Faenza. mAl centro della giornata ci sono cinque richieste per migliorare la gestione della malattia e la qualità della vita delle pazienti. Tra queste, un accesso più agevole a esami e visite specialistiche, con équipe multidisciplinari aggiornate sulle novità scientifiche, e la creazione di un database accessibile con le informazioni sugli studi clinici disponibili in Italia.

La campagna punta inoltre a facilitare l'accesso ai farmaci innovativi e a quelli per i quali è stata estesa l'indicazione terapeutica, ma che non sono ancora disponibili nel Paese. Tra le priorità figurano anche una maggiore attenzione alla qualità della vita delle pazienti e l'accelerazione delle procedure per il riconoscimento dell'invalidità civile nelle persone con patologie oncologiche. L'illuminazione del Palazzo del Turismo rappresenta il contributo simbolico di Riccione alla mobilitazione nazionale, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sui bisogni delle donne che convivono con la malattia e sui percorsi di assistenza e cura.