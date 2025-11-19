Riccione si illumina: torna il Christmas Village dal 6 dicembre

Mercatini, pista di pattinaggio e tanti eventi. Il Natale arriva a Riccione

Torna dal 6 dicembre uno degli appuntamenti più attesi e iconici del Natale riccionese. Nell’ambito del nuovo progetto “Viva Riccione – Il tuo Natale al mare”, si inaugura il “Riccione Christmas Village”, un percorso incantato che dal cuore di viale Ceccarini si snoda in viale Dante fino al porto, avvolgendo la città in un’atmosfera di luci scintillanti, sapori e profumi speziati, oggetti artigianali e colori che richiamano tutta la magia delle feste. Il Village si estenderà fino al “Lungomare Ice Park”, la spettacolare pista di pattinaggio sul ghiaccio affacciata sul mare, offrendo un’esperienza unica tra relax e divertimento, arricchita anche da un fitto calendario di eventi che animerà le settimane natalizie.

Il “Riccione Christmas Village” renderà ancora più speciale lo shopping delle vacanze invernali nella Perla verde: nelle caratteristiche casette del mercatino sarà possibile scoprire le delizie culinarie locali e italiane da gustare durante la passeggiata, oltre a tante idee regalo e oggetti originali, frutto dell’ingegno e dell’abilità artigianale, con prodotti tipici a chilometro zero e autentico made in Italy, il tutto immerso nella suggestiva scenografia delle luminarie natalizie.

Accanto alle eccellenze locali, si potranno gustare le specialità tipiche emiliane e di altre due regioni italiane: la Puglia, con le sue prelibatezze dolci e salate, e la Sicilia, con i prodotti di pasticceria. Tra le casette gastronomiche, non mancheranno quelle dedicate al gnocco fritto, ai prodotti tipici romagnoli, ai tortellini in tutte le declinazioni — asciutti, in brodo, fritti e con fantasiose varianti.

Novità di quest’anno, una casetta monoprodotto dedicata al gorgonzola, oltre alla classica casetta della pizza. Tra i prodotti tipici del periodo natalizio spicca l’immancabile torrone artigianale, simbolo delle feste.

Le casette del “Riccione Christmas Village” saranno posizionate lungo viale Ceccarini e viale Dante fino al porto, per un totale di 22 espositori. Il mercatino sarà aperto dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con orario dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 20, mentre venerdì, sabato e domenica, e nei giorni dal 24 al 31 dicembre, l’orario sarà prolungato dalle 10 alle 22, con estensione fino alle 24.

L’organizzazione del mercatino è a cura di Promo D srl.