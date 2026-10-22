Gli eventi della Perla Verde Riccione si prepara a Halloween: tornano il Parco delle zucche e la ruota panoramica

Attrazioni per famiglie, mostre, incontri culturali e grandi appuntamenti sportivi, dalla Classica d’autunno al Trofeo Nuoto Riccione

A Riccione si respira già l’atmosfera di festa e di Halloween con l’apertura del Parco delle zucche e il ritorno della grande ruota panoramica, a inaugurare un fine settimana ricco di appuntamenti. Il calendario degli eventi intreccia natura e storia locale con la presentazione del libro dedicato al Rio Melo e alla sua biodiversità, il laboratorio storico-archeologico per bambini e famiglie al Museo del Territorio, a cui si affiancano momenti dedicati alla sicurezza con una simulazione di soccorso in mare. Spazio anche allo sport di rilievo regionale e nazionale, tra la gara podistica “Classica d’autunno”, il “Trofeo Nuoto Riccione” e le qualificazioni nazionali di scherma, mentre l’offerta culturale si arricchisce con mostre di pittura e scatti fotografici dedicati alla Riccione storica.

“Il Parco delle Zucche”: dal 24 ottobre nel giardino di Villa Lodi Fé

Il giardino di Villa Lodi Fé (viale delle Magnolie, 2) riapre i cancelli al grande appuntamento per famiglie, bambini e visitatori di ogni età per trasformarsi in un suggestivo villaggio autunnale, dove zucche, giochi, laboratori, spettacoli e attività per tutti accompagneranno grandi e piccoli alla scoperta di un mondo ispirato alle atmosfere dei tipici pumpkin patch americani.

Il cuore dell’iniziativa sarà proprio il campo delle zucche, dove i visitatori potranno passeggiare, scegliere la propria zucca e darle forma e anima nei laboratori di intaglio e decorazione, trasformandola secondo la propria fantasia. Il programma propone un’ampia varietà di attività e attrazioni: ci si potrà addentrare nel divertente labirinto di balle di paglia, scatenarsi nell’area gonfiabili, riscoprire il fascino del divertimento di una volta grazie ai giochi antichi in legno. Non mancheranno l’immancabile truccabimbi — perfetto per trasformarsi in simpatici personaggi di Halloween — le sculture di palloncini e i coinvolgenti spettacoli dal vivo. I bambini che desiderano avvicinarsi al mondo equestre potranno vivere la magica esperienza del battesimo della sella con i pony, mentre scenografici photobox a tema permetteranno di scattare indimenticabili foto ricordo. A completare l’esperienza magica e fiabesca ci saranno anche un mercatino a tema e una zona food con proposte culinarie e merende autunnali, anche a base di zucca.

“Il Parco delle zucche” sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 19:00, mentre il sabato e la domenica l’orario sarà dalle 10:00 alle 19:00. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro a persona; l’accesso è invece gratuito per i bambini fino a 3 anni, le persone over 70, le persone con disabilità e un accompagnatore.

La grande ruota panoramica: dal 24 ottobre in piazzale Roma

Alta 55 metri e situata in una posizione strategica e iconica di fronte alla spiaggia di Riccione in piazzale Roma, la ruota permetterà di vivere un’esperienza emozionante: dalle sue 28 cabine trasparenti, il panorama spazierà sulla città e sulla Riviera adriatica, abbracciando la costa e le luci che la disegnano nelle sere d’inverno. La ruota sarà attiva da sabato 24 ottobre con orario feriale dalle 15:00 alle 22:00 e festivo/prefestivo dalle 10:00 alle 24:00. Il biglietto costa 10 euro per gli adulti e 7 euro ridotto per i bambini fino a 10 anni, con tariffa a 25 euro per due adulti e un ridotto e a 30 euro per due adulti e due ridotti.

La presentazione del libro “Rio Melo a Riccione, storia e natura”: il 24 ottobre al Centro della Pesa

Sabato 24 ottobre alle 17:00 al Centro della Pesa (viale Lazio, 10), Fosco Rocchetta e Irina Kruglova, introdotti dal naturalista Loris Bagli, presenteranno il libro “Rio Melo a Riccione, storia e natura” (La Piazza Editore), frutto di osservazioni sul campo e ricerche bibliografiche-archivistiche. Il Rio Melo custodisce la storia e il patrimonio naturale della Romagna riccionese, come illustrato nel libro attraverso una ricca documentazione fotografica. Dal punto di vista storico, il suo corso testimonia secoli di vicende importanti: dai resti di un ponte romano alla memoria della chiesa di Santa Maria del Pantano di fine Duecento, fino alle storiche fornaci (Piva e “Rio Melo” di Verni-Vannoni) e agli scontri della Seconda guerra mondiale nel settembre 1944. Sul piano naturalistico, il fiume rappresenta un fondamentale corridoio ecologico per biodiversità floristica e faunistica, ma al contempo un ecosistema delicato e vulnerabile.

“Domeniche al museo per famiglie”: il 25 ottobre al Museo del Territorio

Si chiude domenica 25 ottobre, alle ore 16:00, la rassegna “Domeniche al museo per famiglie” edizione 2026, promossa dal Museo del Territorio “Luigi Ghirotti”. Presso il giardino del Centro della Pesa si terrà l’ultimo incontro ludico-didattico gratuito, intitolato “Prepariamoci alla caccia”, dedicato a riscoprire la storia dell’età del Bronzo attraverso la sperimentazione e il gioco. L’iniziativa, curata in collaborazione con l’archeologo sperimentalista Riccardo Chessa, approfondirà l’uso dell’arco nella storia tramite dimostrazioni dal vivo ed esercitazioni pratiche di tiro, offrendo un’esperienza diretta sulle abitudini quotidiane e sulle pratiche venatorie dell’epoca. L'attività è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la sede del museo in viale Lazio 10 al numero di telefono 0541 600113, oppure inviando un’e-mail all'indirizzo [email protected].

Sport e benessere

È partita questa mattina, giovedì 22 ottobre, tra piazzale Roma e la spiaggia, la simulazione di un intervento di soccorso su un peschereccio in avaria. L'esercitazione rientra nell’ambito del 3° Congresso Nazionale “Sistema Integrato di Soccorso in Maxiemergenza”, curato da Sismax e in programma al Palazzo del Turismo fino al 23 ottobre. Fino alle ore 18:00 saranno messi alla prova il coordinamento sul campo e le più recenti tecnologie, vedendo operare in sinergia personale sanitario, Capitaneria di Porto, Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco e Ausl della Romagna per testare procedure di triage, primo soccorso e gestione di scenari complessi.

Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre il Playhall ospiterà la prova di qualificazione per le società del Centro e Nord Italia della Federazione italiana scherma, valida per l’accesso al Campionato italiano, insieme alla prima giornata di Club League.

Sabato 24 e domenica 25 ottobre prende il via la stagione agonistica dei grandi eventi sportivi allo Stadio del Nuoto di Riccione con la 15esima edizione del Trofeo Nuoto Riccione, meeting nazionale in vasca corta per le categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores.

Domenica 25 ottobre torna uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi del panorama podistico romagnolo e nazionale: la 43esima edizione della storica gara podistica “Classica d’autunno”. La partenza e l’arrivo della gara saranno allestiti in via Caprera, nella cornice del Castello degli Agolanti (ritrovo ore 8:00, informazioni e regolamento su https://www.endu.net/it/events/classica-autunno-riccione). La gara propone due differenti tracciati studiati sia per gli atleti professionisti sia per gli amatori. Il percorso principale, dedicato alla gara competitiva, si svilupperà sulla distanza di 15 chilometri, mentre per gli appassionati è previsto un percorso non competitivo da 5,8 chilometri.

Mostre e attività continuative

Villa Franceschi: la villa ospita la mostra celebrativa “Vissi d’arte. Da un sogno, una storia”, nata per celebrare il cinquantenario del Centro Arti Figurative attraverso le opere dei suoi fondatori. La mostra sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e il venerdì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalla 16:00 alle 19:00.

Villa Franceschi ospita anche la mostra fotografica e multimediale “Liquida Riccione”, curata dagli studenti del Liceo artistico Volta-Fellini e incentrata sui cambiamenti paesaggistici autunnali della città.

Biblioteca comunale e Centro della Pesa: negli spazi della biblioteca in viale Lazio 10 è allestita la mostra fotografica “Riccione. Dall’album dei ricordi” con scatti storici dedicati all’architettura e ai monumenti della città realizzati tra il 1920 e il 1960. La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca: dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 18:50, il lunedì dalle 14:00 alle 18:50 (domenica chiuso).



