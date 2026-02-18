Riccione si prepara a una primavera di sport tra raduni, tornei nazionali e gare internazionali

Dal nuoto al calcio, dal pattinaggio alle arti marziali, migliaia di giovani atleti e famiglie saranno protagonisti di eventi di alto livello

Sarà una primavera ricca di sport quella che Riccione si sta preparando a vivere tra poche settimane. Il calendario sportivo della città, che ha già annunciato un fitto elenco di appuntamenti allo Stadio del nuoto e al Playhall, si arricchisce nei prossimi mesi di numerose altre iniziative che abbracciano diverse discipline: dalle arti marziali al pattinaggio, dal podismo agli sport di squadra. In particolare la stagione primaverile sarà caratterizzata dai tradizionali appuntamenti con i raduni e i tornei nazionali e internazionali che coinvolgono ogni anno migliaia di giovani sportivi con le famiglie al seguito.

“Riccione si conferma anche quest’anno una meta di riferimento per lo sport, potendo contare su impianti moderni e altamente qualificati che permettono di ospitare competizioni, ritiri e momenti di formazione di grande livello – dichiara l’assessore allo Sport Simone Imola –. Lo sport rappresenta un asset strategico per la nostra città, non solo dal punto di vista agonistico ma anche turistico: genera presenze, valorizza il territorio e coinvolge un pubblico ampio e variegato, dai giovani atleti alle famiglie. La qualità dell’accoglienza e l’organizzazione degli eventi continuano a essere elementi distintivi che rendono Riccione una scelta privilegiata per società e federazioni provenienti da tutta Italia e dall’estero”.

Raduni, stage, tornei e gare: il calendario sportivo della primavera





Il mese di marzo vedrà protagoniste le arti marziali con lo Stage tecnico agonistico nazionale Uisp (14 e 15 marzo) con la partecipazione di oltre 400 tecnici provenienti da tutta Italia. A questo appuntamento si aggiungono lo Stage nazionale Uisp di Ju Jitsu (in programma il 7 e l’8 marzo) e lo Stage arbitri e ufficiali di gare (21 marzo).

Al pattinodromo comunale il 21 e 22 marzo è in programma “Ro.cha’s day”: la gara di pattinaggio specialità zumba e artistico singolo.

Il 29 marzo si rinnova l’appuntamento con il podismo per la 46esima edizione di Strariccione. La competizione regionale podistica, per la quale sono attesi oltre 1.200 partecipanti, prevede una gara competitivo di 10 chilometri inserita nel calendario Corri Romagna e una gara non competitiva di 10 e 5 chilometri.





Il weekend di Pasqua vedrà in calendario i tradizionali tornei giovanili di calcio e pallacanestro. Dal 3 al 5 aprile si svolgeranno i tornei di calcio giovanile “Romagna super cup” e “Regins Pasqua football cup” e il torneo “Mirabilandia basket cup” con la partecipazione di migliaia di giovani atleti provenienti da tutta Italia.

Il pattinaggio tornerà in pista il 18 e 19 aprile con i Giochi giovanili Fisb mentre domenica 19 aprile l’appuntamento sarà con i podismo e la Rimini Marathon. La gara, omologata Fidal e per la quale sono attesi circa 2.500 atleti, si svilupperà lungo un percorso di 42 chilometri che si snoda tra i comuni di Rimini, Riccione e Misano Adriatico.





Il mese di maggio si apre con un weekend ricco di appuntamenti. Dall’1 al 3 infatti sono in programma “La primavera del budo”, iniziativa di carattere internazionale che prevede la partecipazione di circa 1.000 atleti per diverse discipline sportive, i tornei giovanili “Romagna fest soccer” e “Sport event trophy”. Nello stesso fine settimana è in programma il “Taekwondo fan club”, stage ed allenamenti ludico-sportivi dedicati ai praticanti di tutte le età.

Il calcio sarà protagonista tra la fine di maggio e i primi di giugno con il torneo giovanile internazionale “Riccione cup” (24-26 maggio), la 45esima “Coppa dell’amicizia” di calcio a 5 dedicato alle polizie locali (26-29 maggio), il torneo giovanile “Spiagge romagnole football cup” (31 maggio-2 giugno), il “Trofeo femminile dell’Adriatico” e “Coppa della costa adriatica” (31 maggio-2 giugno). Anche la pallacanestro scenderà in campo con il torneo giovanile “Spiagge di Rimini e Riccione basket cup”, in programma dal 31 maggio al 2 giugno.





Ancora i grandi tornei giovanili saranno i protagonisti della primavera riccionese con le “Finali nazionali settore calcio Csain” (5-6 giugno), “Mirabilandia summer cup” di calcio (5-7 giugno), “Opes volley” di pallavolo (11-14 giugno) e “Riccione Aquafan cup” di calcio (12-14 giugno).

Il 13 e 14 giugno è in programma lo stage nazionale di Aikido mentre il 28 giugno lo Stadio comunale Nicoletti ospiterà “Campioni in tour”, il torneo nazionale di calcio giovanile riservato alle categorie esordienti, pulcini, piccoli amici e primi calci. A questa edizione si affiancherà anche la finalissima della 16esima edizione del progetto nazionale “Campioni in tour per le pediatrie” con la partita del cuore finalizzata alla raccolta fondi per il reparto pediatrico dell’Ospedale Infermi di Rimini.