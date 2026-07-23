Riccione si prepara al grande jazz: al via il Summer Jazz con undici giorni di musica internazionale

Dal 25 luglio al 4 agosto concerti gratuiti e tre grandi eventi con Noa, Stefano Bollani e Buena Vista Social Club

Manca ormai pochissimo al via ufficiale della nuova edizione di Prep Riccione Summer Jazz, la kermesse internazionale estiva che dal 25 luglio al 4 agosto accenderà i riflettori sui più importanti nomi della scena musicale mondiale. Per undici giorni consecutivi, la città romagnola sarà teatro di concerti, contaminazioni culturali e grandi produzioni tra jazz classico, world music e sonorità contemporanee, raccolti sotto lo slogan “Preparati all’emozione”. Quest’anno, oltre all’offerta di spettacoli ad ingresso libero affiancati da tre grandi eventi di punta a pagamento, la rassegna pone un focus speciale sul tema delle “Voci”, inteso come identità sonora e omaggio civile agli ottant’anni dal voto delle donne in Italia. I palcoscenici saranno diffusi nei luoghi simbolo della città, come piazzale Ceccarini, piazzale Roma e l’anfiteatro del parco degli Olivetani, con tutti gli appuntamenti previsti a partire dalle 21:15.

Tra le novità più significative della stagione spicca la nascita dell’Astri Academy, un canale formativo permanente che, attraverso il format “Giovani per i Giovani”, offrirà borse di studio e masterclass in collaborazione con prestigiose accademie e conservatori. Durante l’evento, i giovani musicisti avranno l’opportunità di confrontarsi direttamente con le star internazionali in cartellone e di accedere su selezione ad una borsa di studio offerta dalla Fondazione Gerry & Franca Mulligan.

“Siamo orgogliosi di dare il via a un festival che ormai rappresenta un punto di riferimento culturale e artistico di altissimo livello per la nostra città e per tutto il territorio”, dichiara la vicesindaca e assessora alla Cultura Sandra Villa. “Prep Riccione Summer Jazz porta nei nostri spazi urbani più suggestivi un programma di respiro internazionale, affiancando ai grandi nomi della musica mondiale un prezioso spazio dedicato ai giovani e alla formazione. Il tema delle Voci, che guida questa edizione, aggiunge inoltre una profonda valenza civile e culturale, celebrando una tappa fondamentale della nostra storia e della partecipazione democratica.”

Otto grandi serate a ingresso libero tra il 25 luglio e il 4 agosto

Il sipario si alzerà sabato 25 luglio in piazzale Ceccarini con un’anteprima di grande energia affidata alla Sonora Junior Sax diretta da Domenico Luciano, il cui muro di suoni composto da decine di sassofoni unirà la precisione del repertorio colto alla freschezza dell’improvvisazione. La serata proseguirà con la ConsPe Big Band guidata da Pino Jodice nel progetto Power to Love, un omaggio orchestrale a Jimi Hendrix e Miles Davis impreziosito dalla lectio magistralis di Luca Bragalini. Domenica 26 luglio, sempre in piazzale Ceccarini, si terrà un doppio set con le atmosfere del progetto L’Aura di Marcello Sutera & Desislava Kondova e l’esibizione del Chihiro Yamanaka Trio. Lunedì 27 luglio l’energia salirà con l’Out of Gravity 5tet di Michele Papadia, affiancato dalla tromba di Fabrizio Bosso e dal sassofono di Francesco Bearzatti.

La programmazione in piazzale Ceccarini prosegue martedì 28 luglio all’insegna dell’improvvisazione pura con lo spettacolo Liberi di Antonello Salis e Simone Zanchini, seguito dall’esibizione della New Naif Orchestra con Stefano Tamborrino. Giovedì 30 luglio la violoncellista e cantante cubana Ana Carla Maza travolgerà il pubblico con i ritmi caraibici del suo show Alamar, mentre sabato 1 agosto salirà sul palco l’Emma Smith 4tet. Domenica 2 agosto la The Swingers Orchestra proporrà un omaggio a Benny Goodman, Artie Shaw e alla memoria di Gaspare Tirincanti insieme a ospiti come Gianluigi Trovesi e Paolo Tomelleri. Il gran finale gratuito del festival si terrà martedì 4 agosto in piazzale Roma con il Sacro Tour di Serena Brancale, speciale coproduzione nata in sinergia con Riccione Music City.

Tre eventi esclusivi di punta: Noa, Stefano Bollani e Buena Vista Social Club

Il cartellone si arricchisce di tre grandi appuntamenti a pagamento. Mercoledì 29 luglio, in piazzale Ceccarini, la cantante Noa presenterà il suo progetto The Giver and the See insieme al pianista Ruslan Sirota, esplorando temi di cambiamento e rinascita. Venerdì 31 luglio, nella cornice dell’anfiteatro del parco degli Olivetani, Stefano Bollani e Valentina Cenni condurranno lo spettatore nel viaggio multidisciplinare Tutta vita, fondendo immagini e note live. Infine, lunedì 3 agosto in piazzale Roma, il Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club porterà sul palco la grande tradizione cubana, alternando i classici storici ai brani dell’album Vívelo. I biglietti per questi tre eventi sono acquistabili sulla piattaforma TicketOne.it.

Prep Riccione Summer Jazz è organizzato dall’Associazione musicale di promozione sociale Gaspare Tirincanti di Riccione con il patrocinio del Comune di Riccione, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura, sotto la direzione artistica di Mario Marzi.



